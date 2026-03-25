Avanza el Plan 100% LED: nuevas luminarias en tres barrios de Paraná

En el marco del Plan 100% LED, la Municipalidad de Paraná avanza con nuevos operativos de iluminación en diferentes sectores de la capital entrerriana. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales concretaron intervenciones estratégicas en los barrios Hijos de María, El Radar y El Perejil.
En Hijos de María, las tareas consistieron en la instalación de 11 columnas con artefactos SX100 LED sobre la calle Gobernador Crespo. Además, se reforzó la iluminación en los pasillos internos y en la plaza del sector.
Por otro lado, el despliegue alcanzó al barrio El Radar, donde se instalaron 30 nuevas luminarias, y al barrio El Perejil, con la colocación de otras 25 unidades.
“Estas mejoras no solo representan un ahorro energético significativo, sino que impactan directamente en la prevención y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por estas zonas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de la Etapa tercera del plan, la cual contempla no sólo el recambio de lámparas, sino también la colocación de nuevas columnas y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica existente.
Con este avance, la capital entrerriana continúa transformando su fisonomía urbana bajo estándares de eficiencia y modernización tecnológica.