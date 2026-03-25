 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Avanza el Plan 100% LED: nuevas luminarias en tres barrios de Paraná

En el marco del Plan 100% LED, la Municipalidad de Paraná avanza con nuevos operativos de iluminación en diferentes sectores de la capital entrerriana. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales concretaron intervenciones estratégicas en los barrios Hijos de María, El Radar y El Perejil.

25 de Marzo de 2026

En el marco del Plan 100% LED, la Municipalidad de Paraná avanza con nuevos operativos de iluminación en diferentes sectores de la capital entrerriana. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales concretaron intervenciones estratégicas en los barrios Hijos de María, El Radar y El Perejil.

En Hijos de María, las tareas consistieron en la instalación de 11 columnas con artefactos SX100 LED sobre la calle Gobernador Crespo. Además, se reforzó la iluminación en los pasillos internos y en la plaza del sector.

Por otro lado, el despliegue alcanzó al barrio El Radar, donde se instalaron 30 nuevas luminarias, y al barrio El Perejil, con la colocación de otras 25 unidades.

“Estas mejoras no solo representan un ahorro energético significativo, sino que impactan directamente en la prevención y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por estas zonas”, señaló el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de la Etapa tercera del plan, la cual contempla no sólo el recambio de lámparas, sino también la colocación de nuevas columnas y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica existente.

Con este avance, la capital entrerriana continúa transformando su fisonomía urbana bajo estándares de eficiencia y modernización tecnológica.

Avanza el Plan 100% LED: nuevas luminarias en tres barrios de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso