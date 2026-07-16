La Cocina del Once sorprendió con empanadas, buseca y pastelitos reversionados

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once reunió recetas tradicionales y sabores regionales en una nueva emisión. Con Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el programa presentó el paso a paso para elaborar empanadas de carne cortada a cuchillo, buseca tradicional y unos originales pastelitos reversionados.
La Cocina del Once volvió a encender las hornallas este jueves con una propuesta que reunió tres clásicos de la gastronomía argentina: unas empanadas de carne cortada a cuchillo como entrada, una contundente buseca tradicional como plato principal y unos innovadores pastelitos reversionados para el momento dulce.
La nueva emisión del tradicional ciclo gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y con el acompañamiento de EMPATUR, volvió a combinar cocina en vivo, productos regionales y consejos prácticos para disfrutar en cualquier ocasión.
Durante el programa, los cocineros apostaron por preparaciones que forman parte de la identidad culinaria del país y que continúan siendo protagonistas en reuniones familiares, encuentros con amigos o almuerzos de fin de semana. Como ocurre en cada edición, además de mostrar el paso a paso de cada elaboración, compartieron recomendaciones para facilitar la preparación en el hogar.
La propuesta permitió recorrer diferentes sabores y texturas, comenzando con unas empanadas jugosas, continuando con una receta tradicional de larga cocción y finalizando con una versión renovada de uno de los postres más emblemáticos de la cocina argentina.
Empanadas de carne cortada a cuchillo: una entrada clásica e irresistible
La primera receta fue una de las favoritas de los argentinos: las empanadas de carne cortada a cuchillo. Los cocineros destacaron que el secreto de esta preparación radica en utilizar carne picada manualmente, ya que conserva mejor la textura y aporta mayor jugosidad al relleno.
Ingredientes (8 a 10 unidades)
- 10 tapas para empanadas 350 g de carne vacuna (nalga, cuadrada o roast beef) cortada a cuchillo
- 1 cebolla grande ¼ de morrón rojo
- 1 cebollita de verdeo
- 1 huevo duro 30 g de grasa vacuna (o 2 cucharadas de aceite)
- 1 cucharadita de pimentón dulce ½ cucharadita de comino
- Una pizca de ají molido (opcional) Sal y pimienta Aceitunas verdes picadas (opcional)
Para elaborar el relleno, primero se derrite la grasa vacuna o se calienta el aceite. Luego se rehogan la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Se incorpora la carne cortada a cuchillo y se cocina apenas unos minutos para mantener su jugosidad.
Posteriormente se agregan el pimentón, el comino, el ají molido, la sal y la pimienta. Una vez frío el relleno, se suman el huevo duro picado, el verdeo y las aceitunas.
Finalmente, se rellenan las tapas, se realiza el repulgue y se cocinan en horno fuerte hasta lograr una masa dorada o, si se prefiere, pueden freírse.
Buseca tradicional: un plato bien argentino para los días fríos
Como plato principal, el programa presentó una buseca tradicional, una preparación de larga cocción que combina carnes, legumbres y vegetales, logrando un guiso abundante y lleno de sabor.
Ingredientes (3 porciones)
- 350 g de mondongo limpio
- 80 g de panceta
- 80 g de chorizo colorado
- 120 g de falda o aguja vacuna
- 1 cebolla mediana
- ½ zanahoria
- ¼ de morrón rojo
- 1 diente de ajo 120 g de porotos blancos cocidos
- 100 g de garbanzos cocidos
- 180 g de puré de tomate
- 1 cucharadita de extracto de tomate (opcional)
- 1 hoja pequeña de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- ¼ cucharadita de orégano Sal y pimienta
- 700 ml de caldo de carne o agua caliente
- 1 cucharada de aceite
Para comenzar la preparación se corta el mondongo previamente hervido en tiras y la carne vacuna en cubos. En una olla grande se doran la panceta y el chorizo colorado, luego se agregan la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo picados. Cuando las verduras se ablandan, se incorporan las carnes.
Después se añade el puré de tomate, el extracto, el laurel, el pimentón y el orégano. Se vierte el caldo caliente y se cocina lentamente hasta que las carnes estén tiernas. En la etapa final se agregan los porotos blancos y los garbanzos ya cocidos, dejando hervir algunos minutos más para integrar todos los sabores antes de servir.
Pastelitos reversionados: una versión moderna de un clásico
El cierre dulce estuvo a cargo de unos originales pastelitos reversionados, una propuesta sencilla que mantiene la esencia del tradicional pastelito argentino, pero incorpora un relleno cremoso que aporta una textura diferente.
Ingredientes (6 unidades)
- 12 tapas para pastelitos
- 200 g de queso crema
- 200 g de dulce de membrillo
- Aceite para freír
- Azúcar impalpable para decorar
La elaboración comienza colocando una porción de queso crema y otra de dulce de membrillo en el centro de una tapa para pastelitos. Luego se cubre con otra tapa, humedeciendo los bordes para sellarlos correctamente y presionando con los dedos o un tenedor.
Una vez armados, se fríen en abundante aceite caliente hasta que la masa quede inflada y dorada. Finalmente, se escurren sobre papel absorbente y se espolvorean con azúcar impalpable antes de servir.
Con estas tres propuestas, La Cocina del Once volvió a ofrecer una edición pensada para todos los gustos, combinando recetas tradicionales, ingredientes accesibles y técnicas fáciles de reproducir en casa.
Desde una entrada bien criolla hasta un plato de cuchara ideal para el invierno y un postre renovado, el ciclo gastronómico de Elonce reafirmó una vez más su objetivo de acercar la cocina cotidiana a las familias entrerrianas, promoviendo los sabores regionales y el disfrute de compartir la mesa.