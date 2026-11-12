La Cocina del Once presentó un brunch con Rogel, bruschettas, huevos cremosos y alfajores de nuez

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once recibió a la pastelera Delfina Pereyra y al barista Fabricio Barbera, quienes compartieron recetas para desayunos y meriendas. Prepararon opciones dulces y saladas acompañadas por café de especialidad. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó nuevas recetas para preparar un brunch completo, con propuestas dulces y saladas ideales para desayunos y meriendas.
La pastelera Delfina Pereyra y el barista Fabricio Barbera, integrantes de Café del Río Tostadero, de Paraná, participaron este jueves del programa conducido por Danisa Todoro.
Durante la emisión de Elonce, los invitados elaboraron Rogel, bruschettas con palta, huevos cremosos, panceta grillada y alfajores de nuez. Las preparaciones se acompañaron con un café de especialidad elaborado a partir de un blend de granos brasileños y colombianos.
La propuesta, desarrollada con el acompañamiento de EMPATUR, permitió conocer distintas combinaciones gastronómicas y técnicas para reproducir los platos en casa.
Rogel casero con dulce de leche y merengue
Ingredientes para la masa: 500 gramos de harina, 6 huevos, 6 yemas, 140 gramos de agua y 100 gramos de manteca.
Para el relleno: 1,250 kilos de dulce de leche.
Para el merengue: 240 gramos de claras y 480 gramos de azúcar.
Preparación: Integrar los ingredientes de la masa, amasar hasta obtener una textura homogénea y dejar descansar. Dividir en porciones, estirar discos finos y hornear hasta dorar.
Intercalar las capas con dulce de leche. Preparar un merengue calentando las claras con el azúcar a baño María y batiendo hasta obtener una consistencia firme. Cubrir el Rogel y decorar.
Bruschetta de jamón, queso y palta
Ingredientes: Una rodaja de pan de masa madre, manteca, queso crema, tres fetas de queso, tres de jamón fino, una palta y media y semillas a gusto.
Preparación: Tostar el pan con manteca, untar con queso crema y distribuir el jamón, el queso y la palta cortada. Finalizar con semillas.
Huevos cremosos: Utilizar tres huevos y 20 gramos de manteca. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta lograr una textura suave. Servir junto a la bruschetta.
Huevos revueltos con panceta grillada
Ingredientes: 100 gramos de panceta, dos rodajas de pan de molde, tres huevos y 20 gramos de manteca.
Preparación: Dorar la panceta en una sartén hasta que quede crocante. Batir ligeramente los huevos y cocinarlos con manteca a fuego bajo, revolviendo para mantener su cremosidad.
Tostar el pan y servir con los huevos y la panceta.
Alfajores caseros de nuez
Ingredientes: 250 gramos de harina, 100 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de nueces, 125 gramos de manteca, un huevo, chocolate semiamargo y nueces para decorar.
Preparación: Mezclar la manteca con el azúcar, incorporar el huevo, las nueces trituradas y la harina. Formar una masa, refrigerar y cortar las tapas.
Hornear hasta que estén ligeramente doradas. Una vez frías, unir de a dos con chocolate semiamargo, que también puede utilizarse para decorar junto con las nueces.
Café de especialidad para acompañar el brunch
Fabricio Barbera presentó un blend aniversario de café brasileño y colombiano, vinculado con los 200 años de Paraná.
La combinación acompañó las preparaciones dulces y saladas de esta edición, que mostró alternativas para organizar un desayuno o merienda especial con productos artesanales.