La Cocina del Once preparó un menú con tres recetas irresistibles para lucirse y disfrutar

REDACCIÓN ELONCE
Sebastián Rodríguez Vivanco presentó un menú completo en La Cocina del Once con una entrada, un plato principal y un postre. El chef compartió el paso a paso para elaborar un Manjar Italiano, Malfatti de verduras con albóndigas de cerdo estofadas y una Copa Banana Split.
La Cocina del Once volvió a convertirse este lunes en el punto de encuentro para los amantes de la gastronomía casera. En una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco compartió un menú completo pensado para quienes buscan cocinar platos sabrosos, rendidores y fáciles de preparar, utilizando ingredientes accesibles y técnicas que pueden replicarse en cualquier hogar.
La propuesta contó, como es habitual, con el acompañamiento de la empresa Granalier. Durante toda la emisión, el cocinero mostró en vivo cada una de las preparaciones, explicó los tiempos de cocción, brindó consejos para optimizar el trabajo en la cocina y compartió variantes para adaptar las recetas según los productos disponibles en casa.
El menú estuvo compuesto por una entrada denominada Manjar Italiano, un plato principal de Malfatti de verduras con albóndigas de cerdo estofadas y una Copa Banana Split como broche dulce para cerrar una propuesta completa, ideal para compartir en familia o con amigos.
Una entrada rápida que combina crocante y mucho sabor
El primer plato sorprendió por su sencillez y por el equilibrio entre ingredientes tradicionales y una presentación muy atractiva. El Manjar Italiano se preparó con cuatro rodajas de pan lactal, 50 gramos de manteca, 150 gramos de queso rallado, 300 gramos de mortadela Granalier, frutos secos, ajo, perejil fresco y tomate.
La elaboración comenzó untando con manteca las rodajas de pan, que luego se cubrieron con abundante queso rallado y se llevaron a horno fuerte hasta lograr una superficie bien dorada y crocante.
Mientras el pan se gratinaba, las rodajas de mortadela se cocinaron en una sartén hasta adquirir un suave dorado. En paralelo, se preparó un pesto casero procesando ajo, perejil fresco, queso rallado y frutos secos. Finalmente, se cortaron los tomates en rodajas finas y se armó el sándwich alternando todos los ingredientes para obtener una entrada rápida, vistosa y con una combinación de sabores muy equilibrada.
Malfatti y albóndigas: el plato fuerte del programa
La receta principal fue una de las protagonistas de la jornada. Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró unos Malfatti de verduras con albóndigas de cerdo estofadas, una preparación ideal para reuniones familiares por su rendimiento y su sabor.
Para las albóndigas utilizó 500 gramos de carne picada de cerdo Granalier, un chorizo de cerdo, una cebolla, medio pimiento rojo, media zanahoria, un diente de ajo, provenzal, orégano, sal y pimienta.
La salsa estofada llevó una cebolla, medio pimiento rojo, media zanahoria, salsa de tomate, dos hojas de laurel, azúcar, condimento para arroz, provenzal, orégano, sal y pimienta, además de agua y, opcionalmente, media copa de vino para intensificar el sabor.
El procedimiento comenzó salteando las verduras para luego mezclarlas con la carne de cerdo, el chorizo desmenuzado y los condimentos. Tras amasar la preparación durante unos cuatro minutos, se formaron las albóndigas.
Posteriormente se preparó la salsa, dorando nuevamente las verduras antes de incorporar las albóndigas para sellarlas. Después se añadió la salsa de tomate, agua y el vino opcional. Todo se cocinó lentamente hasta lograr una salsa espesa y unas albóndigas completamente cocidas.
El secreto para unos malfatti bien tiernos
La elaboración de los malfatti comenzó con un atado y medio de espinaca previamente hervida, bien escurrida y picada. A esa base se incorporaron cebolla, pimiento, zanahoria y ajo previamente salteados.
Una vez fría la preparación, se añadieron 200 gramos de ricota, 100 gramos de queso rallado, 300 gramos de harina 0000 y nuez moscada. Con todos los ingredientes integrados se obtuvo una masa homogénea con la que se moldearon pequeñas porciones.
Los malfatti se cocinaron en abundante agua hirviendo y, cuando comenzaron a flotar, se retiraron para incorporarlos durante dos minutos a la salsa estofada. El toque final fue una generosa cantidad de queso rallado para gratinar, logrando un plato contundente y lleno de sabor.
Un postre fresco para cerrar el menú
El cierre estuvo a cargo de una Copa Banana Split, una receta práctica que requiere pocos ingredientes y muy poco tiempo de preparación.
La lista incluyó una banana, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de dulce de leche, 50 gramos de chocolate y seis galletitas de chocolate.
Para elaborarla se procesó la banana junto con el queso crema y el dulce de leche hasta obtener una crema suave. Luego se incorporaron pequeños trozos de chocolate.
Finalmente, se armó el postre alternando capas de galletitas de chocolate trituradas con la crema de banana. Tras un breve paso por la heladera, la Copa Banana Split quedó lista para servir.
Con este menú de tres pasos, La Cocina del Once volvió a demostrar que la cocina casera puede combinar recetas fáciles, ingredientes accesibles y excelentes resultados, ofreciendo nuevas ideas para quienes buscan sorprender con platos completos sin necesidad de realizar preparaciones complejas.