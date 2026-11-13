La Cocina del Once preparó tartas de calabaza y atún y una pastafrola: las recetas

REDACCIÓN ELONCE
Flavia Gervasutti presentó tres preparaciones caseras en una nueva edición de La Cocina del Once. El programa mostró cómo elaborar dos tartas saladas y una tradicional pastafrola, con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante una nueva edición del programa gastronómico de Elonce, emitida este miércoles. La cocinera Flavia Gervasutti elaboró una tarta de calabaza, cebolla y queso como entrada, una tarta de atún como plato principal y una pastafrola de membrillo o batata para el postre.
El ciclo, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas para preparar un menú completo en casa.
Durante la emisión, Gervasutti compartió recomendaciones para combinar ingredientes y lograr preparaciones prácticas, utilizando una misma masa para ambas tartas saladas.
Masa brisée para las dos tartas
Ingredientes: 500 gramos de harina 0000, 250 gramos de manteca, dos huevos, 120 centímetros cúbicos de agua fría y cinco gramos de sal.
Preparación: Mezclar la harina con la manteca fría hasta obtener una textura arenosa. Incorporar los huevos, la sal y el agua gradualmente. Unir sin amasar demasiado, refrigerar y estirar para forrar los moldes.
Tarta de calabaza, cebolla y queso
Ingredientes: 500 gramos de calabaza, dos cebollas grandes, una cucharada de azúcar, dos de aceite, dos huevos, 100 mililitros de crema o 100 gramos de queso crema, 100 gramos de queso cremoso, 50 gramos de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
Preparación: Cocinar la calabaza al horno o al vapor y preparar un puré. Rehogar las cebollas con aceite y azúcar hasta caramelizarlas. Mezclar con los huevos, la crema y los quesos. Condimentar, distribuir sobre la masa y hornear hasta dorar.
Tarta de atún
Ingredientes: Una cebolla, una cucharada de manteca, un pimiento, dos tomates perita pelados, perejil picado, 100 gramos de aceitunas verdes, media cucharadita de sal, media de pimienta, 150 gramos de queso crema y una lata de atún.
Preparación: Rehogar la cebolla y el pimiento con manteca. Agregar los tomates, cocinar y retirar del fuego. Incorporar el atún escurrido, las aceitunas, el perejil y el queso crema. Condimentar, rellenar la masa y hornear hasta completar la cocción.
Pastafrola de membrillo o batata
Ingredientes: Dos huevos, una yema, 300 gramos de harina leudante, 150 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, esencia de vainilla o ralladura de naranja y una cucharadita de sal. Para el relleno, 500 gramos de dulce de membrillo o batata y agua, cantidad necesaria.
Preparación: Batir la manteca con el azúcar, incorporar los huevos, la yema y la esencia. Agregar la harina y unir hasta formar una masa. Refrigerar, estirar y colocar en un molde.
Ablandar el dulce con un poco de agua caliente, distribuirlo sobre la base y decorar con tiras de masa entrecruzadas. Hornear hasta que la superficie esté dorada.