La Cocina del Once: empanadas árabes, pollo al verdeo y bananas caramelizadas

La Cocina del Once presentó un menú completo con empanadas árabes, pollo al verdeo con papas y bananas caramelizadas con crema. El chef Leonardo López explicó en Elonce los ingredientes y el paso a paso de tres recetas ideales para compartir.
La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar un menú completo durante el fin de semana: empanadas árabes como entrada, pollo al verdeo acompañado por papas cuña especiadas como plato principal y bananas caramelizadas con crema para cerrar con algo dulce.
En una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, el chef Leonardo López estuvo al frente de la cocina y desarrolló cada preparación desde el inicio. Durante el programa mostró cómo combinar los ingredientes, los tiempos necesarios y algunos procedimientos para conseguir buenos resultados en casa.
Las propuestas tuvieron como denominador común ingredientes accesibles y elaboraciones que pueden reproducirse en una cocina familiar. Desde el reposo del relleno de las empanadas hasta el punto del caramelo de las bananas, el cocinero repasó los pasos fundamentales de cada plato.
Empanadas árabes: ingredientes y preparación
Para las empanadas árabes se necesitaron 400 gramos de carne vacuna picada, dos cebollas medianas picadas finamente, dos tomates sin semillas, un morrón rojo, jugo de dos limones, una cucharadita de comino, perejil, una cucharadita de pimentón, una pizca de canela, sal, pimienta, aceite de oliva y 12 discos de empanadas.
El primer paso consistió en mezclar la carne picada con la cebolla, el tomate y el morrón. Luego se incorporaron el jugo de limón, comino, pimentón, canela, perejil, sal, pimienta y una cantidad necesaria de aceite de oliva. Una vez integrado el relleno, se llevó a la heladera durante un período de entre 30 y 60 minutos.
Tras el reposo, la preparación se distribuyó sobre los discos y las empanadas se cerraron formando el característico triángulo, dejando una pequeña abertura en el centro. Finalmente, se cocinaron en horno a 200 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta alcanzar un tono dorado. La recomendación fue servirlas calientes y acompañadas con limón.
Pollo al verdeo con papas cuña
El plato principal tuvo como protagonista al pollo al verdeo. Para elaborarlo se utilizaron un kilo de pollo cortado en cubos o tiras, cuatro cebollas de verdeo, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, 200 mililitros de vino blanco, 150 mililitros de crema de leche, 200 mililitros de caldo de pollo, una cucharada de harina, sal, pimienta y nuez moscada opcional. Como guarnición se prepararon 500 gramos de papas cuña con condimentos a gusto.
La elaboración comenzó condimentando el pollo y dorándolo a fuego fuerte con aceite. Una vez sellado, se retiró de la sartén. En el mismo recipiente se agregó manteca y se saltearon la cebolla, el ajo y la parte blanca de las cebollas de verdeo para aprovechar los sabores que habían quedado de la cocción de la carne.
Luego se incorporó el vino blanco para desglasar y se dejó reducir. A continuación, se sumaron el caldo y el pollo para completar la cocción. Con el fuego bajo se añadió la crema y se cocinó suavemente hasta conseguir una salsa de mayor consistencia. Finalmente se incorporaron la parte verde del verdeo y el perejil, y se ajustaron la sal y la pimienta antes de servir junto con las papas especiadas.
Bananas caramelizadas con crema para el postre
Para completar el menú, López preparó bananas caramelizadas. Los ingredientes fueron cuatro bananas firmes, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de manteca, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de canela, 200 mililitros de crema de leche y dos cucharadas de azúcar impalpable. De manera opcional, la receta permitió incorporar 50 mililitros de ron o licor de banana y ralladura de media naranja.
Las bananas se cortaron longitudinalmente por la mitad o en trozos grandes. En una sartén se fundió el azúcar hasta conseguir un caramelo dorado y, con precaución, se añadieron la manteca, la vainilla y la canela. Después se incorporó la fruta, que se caramelizó durante uno o dos minutos de cada lado, bañándola con la preparación.
En caso de utilizar ron, el alcohol se agregó en esta instancia para realizar el flambeado con los cuidados correspondientes. Por separado, la crema se batió junto con el azúcar impalpable hasta lograr una consistencia suave. Las bananas se sirvieron tibias, acompañadas por la crema y el caramelo de la cocción, mientras que la ralladura de naranja quedó como alternativa para aportar un toque final.
De esta manera, La Cocina del Once volvió a ofrecer un menú que recorrió entrada, plato principal y postre, con preparaciones explicadas paso a paso para quienes quieran llevarlas a su propia mesa durante el fin de semana.