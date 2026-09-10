La Cocina del Once: ceviche de tararira, pasta rellena de surubí y peras al Malbec

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú inspirado en los sabores regionales: ceviche de tararira, pasta fresca rellena de surubí y peras al Malbec. Los chefs de UTHGRA mostraron los ingredientes y el paso a paso de las tres recetas.
La Cocina del Once presentó este jueves una propuesta que tuvo como protagonistas a los pescados de río y productos regionales. La entrada fue un ceviche de tararira, el plato principal consistió en pasta fresca rellena de surubí y el cierre llegó con peras al Malbec.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, los chefs de UTHGRA Samanta Salinas, José Ramón y Azul Sors estuvieron a cargo de las preparaciones, pensadas para obtener porciones abundantes.
El menú combinó sabores cítricos y frescos en la entrada, una pasta artesanal para el principal y las notas especiadas del vino tinto en el postre.
Ceviche de tararira: “Frescura del Paraná”
Ingredientes: 500 gramos de filete de tararira, 150 ml de jugo de limón, 50 ml de jugo de lima, una cebolla morada, medio morrón rojo, una cebolla de verdeo, medio ají picante, un diente de ajo, una cucharadita de jengibre rallado, media taza de cilantro, una cucharadita de páprika, sal, pimienta, aceite de oliva, ralladura de limón y una mandarina o naranja.
Preparación: cortar la tararira en cubos y colocarla en un recipiente. Incorporar los jugos de limón y lima, y agregar la cebolla morada, el morrón, el verdeo y el ají finamente cortados. Sumar ajo, jengibre, cilantro, páprika, sal y pimienta.
Para finalizar, incorporar una cucharada de aceite de oliva, ralladura de limón y jugo de mandarina o naranja. Integrar los ingredientes y servir conservando la frescura característica del ceviche.
Pasta fresca rellena de surubí: “Sabores del Río”
Ingredientes: para la masa, 200 gramos de sémolin, 300 gramos de harina, seis huevos y 50 ml de aceite de oliva. Para el relleno: 500 gramos de surubí molido, 200 gramos de cebolla, 100 gramos de morrón rojo, una rama de verdeo, sal, pimienta, ají y páprika.
Preparación: integrar harina y sémolin con los huevos y el aceite hasta obtener una masa uniforme. Amasar y estirar. Para el relleno, cocinar el surubí con cebolla, morrón y verdeo, condimentar y dejar enfriar. Distribuir sobre la masa, cerrar la pasta y cocinarla en abundante agua.
La combinación permitió llevar los pescados del Paraná a una preparación clásica de la cocina italiana, pero con identidad regional.
Peras al Malbec: “Atardecer Entrerriano”
Ingredientes: cuatro peras firmes, 750 ml de Malbec, 150 gramos de azúcar, canela, dos clavos de olor, una estrella de anís, cáscaras de naranja y limón, esencia de vainilla, miel, sal, 500 gramos de queso crema y 100 gramos de nuez pecán.
Preparación: colocar el Malbec con azúcar, canela, clavo, anís, las cáscaras de cítricos, vainilla, miel y una pizca de sal. Incorporar las peras y cocinarlas hasta que estén tiernas y tomen el color del vino.
Servir las peras acompañadas con queso crema y nueces pecán. Así, La Cocina del Once completó un menú que recorrió sabores del río y productos característicos de la región.