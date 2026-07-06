Cerdo relleno, raviolón de berenjenas y copa helada: el menú completo de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó una nueva edición con recetas fáciles y sabrosas. Sebastián Rodríguez Vivanco preparó un raviolón de berenjenas, un cerdo relleno con guarnición y una copa helada con frutas y dulce de leche.
La Cocina del Once volvió a reunir a los amantes de la gastronomía con una propuesta pensada para disfrutar en familia. En una nueva edición del tradicional ciclo de Elonce, el cocinero Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un menú completo que combinó técnicas sencillas, ingredientes accesibles y preparaciones ideales para recrear en el hogar, con el acompañamiento de la empresa Granalier.
Como es habitual, el programa ofreció una cocina en vivo donde cada paso fue explicado en detalle, permitiendo que los televidentes conocieran los secretos de cada preparación. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre, logrando un menú equilibrado y pensado para compartir alrededor de la mesa.
Durante la emisión, Rodríguez Vivanco brindó consejos para optimizar la elaboración de cada receta y mostró alternativas para adaptar los ingredientes sin perder sabor ni calidad, una característica que distingue al ciclo gastronómico de Elonce.
Un raviolón de berenjenas como entrada
La primera receta fue un original Raviolón de berenjenas, una propuesta que reemplaza la masa tradicional por finas láminas de berenjena cocidas a la sartén.
Para el relleno se utilizaron 100 gramos de carne de cerdo cortada a cuchillo, una cebolla, media zanahoria, medio morrón rojo, dos dientes de ajo, 50 gramos de salsa blanca con queso, además de condimentos.
Una vez salteadas las verduras y cocinada la carne, la preparación se mezcló con la bechamel para formar el relleno. Las láminas de berenjena se rellenaron formando pequeños paquetitos, que luego fueron calentados en el horno.
El plato se completó con una mayonesa tibia de morrones, elaborada procesando morrón rojo cocido con ajo, agua y dos cucharadas de mayonesa, aportando color y un sabor intenso a la presentación.
Cerdo relleno con una original manta crocante
Como plato principal, el chef preparó un cerdo relleno de cebolla y queso, cubierto con una original manta crocante de bechamel y acompañado por un colchón de espinacas cremosas junto a calabaza asada.
La receta comenzó con un filete de 200 gramos de pulpa de cerdo, que fue abierto para rellenarlo con una bechamel espesa, cebolla caramelizada, jamón y queso semiduro. Luego, el rollo fue atado con hilo de bridar, sellado en una sartén y reservado para continuar con la preparación.
El siguiente paso consistió en envolver la carne con una lámina elaborada a partir de la bechamel restante, previamente enfriada. Una vez cubierta, la pieza fue empanizada dos veces y cocinada hasta lograr una superficie dorada y crocante.
Como guarnición, el cocinero salteó espinacas frescas, incorporó ajo, crema y queso para obtener una textura cremosa. El plato se completó con cubos de calabaza horneados con aceite y condimentados con orégano o tomillo al finalizar la cocción.
Un postre fresco y muy fácil de preparar
El cierre del menú llegó con una copa helada con frutas y dulce de leche, una preparación rápida que combina diferentes texturas y sabores.
Para elaborarla se utilizaron 100 gramos de frutillas, media banana, 120 gramos de helado de americana, 50 gramos de granola y una cucharada de dulce de leche.
La preparación consistió simplemente en intercalar los ingredientes dentro de una copa de postre, formando capas que combinan el helado, las frutas frescas, la granola y el dulce de leche. El resultado fue una propuesta sencilla, colorida y perfecta para compartir en cualquier ocasión.
Con una vez más, La Cocina del Once volvió a ofrecer recetas prácticas, explicaciones paso a paso e ideas para que los televidentes puedan trasladar la experiencia culinaria a sus hogares, reafirmando el espíritu del ciclo: cocinar con productos accesibles, creatividad y mucho sabor.