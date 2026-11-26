REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de La Cocina del Once presentó tres recetas elaboradas por representantes de la Uader: buñuelos de zucchini con salsas de yogur, filete de boga con ensalada y un cremoso de limón. Los ingredientes y el paso a paso de cada preparación.
La Cocina del Once presentó este jueves una nueva edición dedicada a la gastronomía regional, con tres recetas que combinaron verduras, productos frescos, pescado de río y diferentes técnicas culinarias. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre fresco para los días de calor.
El programa, conducido por Danisa Todoro, contó con la participación de representantes de la Tecnicatura en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
Con el acompañamiento de Empatur, Nuria Medina Muñoz preparó buñuelos de zucchini con salsas de yogur; Selene Ledesma elaboró un filete de boga acompañado de ensalada, mientras que Florencia Tomassi presentó un cremoso de limón.
Entrada: buñuelos de zucchini con salsas de yogur
La primera preparación combinó verduras y queso rallado, acompañados por dos salsas a base de yogur natural.
Ingredientes para los buñuelos:
- ½ zucchini mediano.
- ½ huevo batido (aproximadamente 25 gramos).
- 2 cucharadas de harina.
- 1 cucharada de queso rallado.
- ½ diente de ajo.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Aceite para cocinar.
Ingredientes para la salsa de limón:
- 2 cucharadas de yogur natural.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- Ralladura de limón.
- Perejil o ciboulette picado.
- Sal y pimienta.
Ingredientes para la salsa de mostaza:
- 2 cucharadas de yogur natural.
- 1 cucharada de mostaza.
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- Sal y pimienta.
Preparación:
Rallar el zucchini, colocarlo en un colador con una pizca de sal y dejarlo reposar durante diez minutos. Escurrirlo bien para eliminar el exceso de agua.
Mezclar con el huevo batido, la harina, el queso rallado, el ajo picado y los condimentos. Calentar una sartén con aceite, distribuir pequeñas porciones de la preparación y aplastarlas suavemente. Cocinar a fuego medio hasta dorarlas de ambos lados y completar la cocción.
Para las salsas, mezclar por separado los ingredientes correspondientes a cada variedad y servir junto a los buñuelos.
Plato principal: filete de boga con ensalada fresca
La segunda receta tuvo como protagonista a un pescado de río, acompañado por una ensalada de rúcula, manzana verde, nueces y queso parmesano.
Ingredientes para el pescado:
- 1 filete de boga de aproximadamente 180 gramos.
- ¼ de limón.
- ½ cucharada de aceite de oliva.
- ½ diente de ajo picado.
- 1 cucharadita de perejil picado.
- Sal y pimienta.
Ingredientes para la ensalada:
- ½ manzana verde.
- 25 gramos de rúcula.
- 15 gramos de nueces.
- Queso parmesano.
- ¼ cucharadita de miel.
- ½ cucharada de aceite de oliva.
- ¾ cucharadita de jugo de limón.
- ¼ cucharadita de mostaza.
- Sal y pimienta.
Preparación:
Condimentar el filete con limón, ajo, perejil, sal y pimienta. Cocinar con aceite de oliva durante tres o cuatro minutos de cada lado, dependiendo del grosor, hasta completar la cocción. Retirar cuidadosamente para evitar que se rompa.
Para la ensalada, lavar y secar la rúcula, cortar la manzana en láminas finas y tostar ligeramente las nueces en una sartén.
Preparar una vinagreta con miel, mostaza, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Integrar los ingredientes de la ensalada, incorporar el parmesano y condimentar antes de servir.
Postre: cremoso de limón
Para finalizar el menú, Florencia Tomassi presentó un postre que no requiere cocción y rinde entre cuatro y cinco porciones pequeñas.
Ingredientes:
- 200 mililitros de crema de leche.
- 200 gramos de leche condensada.
- 50 mililitros de jugo de limón.
- Ralladura de limón (opcional).
Preparación:
Batir la crema de leche hasta alcanzar el medio punto, de manera que adquiera consistencia sin quedar demasiado firme. En otro recipiente, mezclar la leche condensada con el jugo de limón hasta que comience a espesar.
Incorporar la crema batida en dos o tres partes, mediante movimientos envolventes para conservar la textura. Agregar ralladura de limón, si se desea.
Finalmente, distribuir la preparación en vasos individuales y refrigerar durante al menos tres o cuatro horas antes de servir.