Un argentino de 30 años murió cerca de Punta Cana tras ser arrollado por un camión

Un argentino de 30 años, oriundo de Pergamino, murió en un accidente de tránsito en la localidad de Verón, en la zona de Punta Cana, República Dominicana. La víctima fue identificada como Roberto Farías García, quien circulaba en moto cuando un camión cargado de piedras realizó una maniobra que desencadenó el siniestro.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con Domingo Maíz, en la provincia dominicana de La Altagracia.

Según la reconstrucción preliminar difundida por medios locales, el camión se cruzó en la trayectoria de la motocicleta. Para evitar el impacto directo, el joven frenó bruscamente, perdió el control y cayó sobre el pavimento. En ese momento, las ruedas traseras del vehículo de carga lo arrollaron y le provocaron la muerte en el acto.

Investigan las circunstancias del accidente

Tras el siniestro, acudieron al lugar equipos de emergencia, efectivos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y un médico legista.

Los restos de Farías García fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con sede en el Hospital Universitario Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde se realizó la autopsia.

Las autoridades dominicanas mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las eventuales responsabilidades del conductor del camión.

Mientras tanto, la familia inició las gestiones para repatriar el cuerpo a la Argentina.

El pedido de justicia de su pareja y sus familiares

Tras conocerse la muerte del joven, su pareja publicó un mensaje en las redes sociales en el que agradeció las muestras de apoyo y reclamó que el caso sea esclarecido.

“Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR”, escribió.

En el mismo mensaje, agregó: “Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad. Robert merece justicia. Su familia merece respuestas”.

Además, allegados de la víctima difundieron un pedido para localizar a personas que hayan presenciado el accidente o puedan aportar información relevante para la investigación.

En una publicación, describieron a Farías García como “una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos” y solicitaron colaboración para esclarecer lo sucedido.

“Por favor, compartan esta publicación. Cada difusión puede ayudar a que la información llegue a las personas indicadas. Queremos respuestas, queremos que se esclarezcan los hechos”, expresaron.

La investigación continúa en República Dominicana, mientras sus familiares y seres queridos esperan respuestas sobre las circunstancias en las que murió el joven argentino.