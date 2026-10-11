México en alerta por el huracán Simón y una tormenta tropical que llegarían simultáneamente

Medidas preventivas ante el huracán Simon en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México

México se encuentra en alerta ante la llegada simultánea del huracán Simon, de categoría 4, y la tormenta tropical Rachel, dos fenómenos que avanzan sobre el océano Pacífico y podrían tocar tierra durante este domingo 11 de octubre. Las autoridades advirtieron sobre lluvias extraordinarias, vientos destructivos, inundaciones y oleaje de hasta ocho metros.

El huracán Simon representa la principal preocupación para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, donde el Gobierno dispuso medidas extraordinarias de prevención. Entre ellas se encuentran la suspensión de actividades no esenciales, restricciones a la circulación y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.

En tanto, la tormenta tropical Rachel se aproxima a la península de Baja California, después de permanecer activa durante casi dos semanas. Según los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, ambos sistemas podrían impactar durante el mismo fin de semana, aunque con intensidades diferentes.

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 y amenaza la costa mexicana

Simon experimentó una rápida intensificación desde su formación como tormenta tropical el miércoles 7 de octubre.

En apenas tres días alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, correspondiente a huracanes de gran intensidad, capaces de provocar daños severos por sus vientos.

De acuerdo con la trayectoria prevista por el SMN mexicano, el sistema se aproximaría durante la mañana del domingo a las costas de Jalisco y Colima.

Posteriormente, podría ingresar a tierra en Jalisco y avanzar hacia Nayarit, mientras pierde intensidad hasta convertirse en huracán de categoría 1 y luego en tormenta tropical.

La evolución exacta dependerá de las condiciones atmosféricas y del desplazamiento del ciclón durante las próximas horas.

El especialista Jorge Zavala, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió sobre los riesgos asociados con su trayectoria. “Simon nos preocupa muchísimo”, afirmó en declaraciones a CNN.

Prevén lluvias de hasta 500 milímetros e inundaciones

Uno de los principales riesgos del huracán Simon está relacionado con las precipitaciones que podría generar durante varios días consecutivos.

Zavala explicó que algunos sectores podrían acumular entre 300 y 500 milímetros de lluvia, valores capaces de provocar inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

“Es un huracán que se está intensificando rápidamente y tiene una serie de impactos probables en las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán; y más adelante, dependiendo de la trayectoria, Nayarit y Sinaloa”, detalló.

El investigador señaló que las precipitaciones no se limitarán a las localidades próximas al centro del huracán.

También podrían registrarse lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, además de sectores del centro del país, como Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que los acumulados podrían provocar desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, anegamientos y deslaves.

La persistencia de las precipitaciones durante varios días constituye uno de los factores que incrementan el riesgo para las comunidades afectadas.

Olas de hasta ocho metros y vientos destructivos

Además de las lluvias, Simon podría generar condiciones peligrosas en las zonas costeras del Pacífico mexicano.

Según Zavala, el huracán tiene capacidad para producir olas de entre seis y ocho metros de altura, especialmente en los sectores próximos a su trayectoria. Este fenómeno podría combinarse con una marejada ciclónica, capaz de elevar el nivel del mar y provocar inundaciones en áreas costeras.

El especialista también advirtió que los vientos más intensos se concentrarán cerca del ojo del huracán.

En esas zonas, las ráfagas podrían ocasionar daños en viviendas, infraestructura eléctrica y establecimientos comerciales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó que los vientos asociados con Simon pueden derribar árboles y postes, levantar objetos, dañar techos y ventanas y provocar interrupciones del suministro eléctrico.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar las playas y suspender las actividades marítimas mientras persistan las condiciones de riesgo.

Suspendieron actividades no esenciales en cuatro estados

Ante la llegada prevista del huracán, el Gobierno de México anunció medidas extraordinarias de protección para reducir la exposición de la población.

La Coordinación Nacional de Protección Civil dispuso la suspensión de actividades no esenciales desde las 16 del sábado, hora local, en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Las restricciones incluyen la suspensión de actividades comerciales y recreativas no esenciales, además de recomendaciones para evitar traslados por carreteras y caminos expuestos a inundaciones.

Las autoridades indicaron que las medidas continuarán vigentes hasta que existan condiciones seguras para reanudar la circulación y las actividades habituales.

Sheinbaum pidió evacuar las zonas de riesgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que Simon podría tocar tierra durante las primeras horas del domingo entre La Huerta y Tomatlán, en el estado de Jalisco.

A través de sus redes sociales, recordó la suspensión de actividades no esenciales y pidió a la población seguir las indicaciones de Protección Civil.

La mandataria informó que se encuentran activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva, destinados a organizar la respuesta ante emergencias y desastres naturales.

Además, recomendó a las personas que viven en sectores vulnerables trasladarse a los refugios temporales habilitados.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, también pidió a los habitantes evitar desplazamientos innecesarios y buscar resguardo antes de que empeoren las condiciones.

“No esperen que las condiciones se agraven para ponerse a salvo”, expresó la funcionaria.

Las autoridades solicitaron especial precaución a quienes residen cerca de ríos, arroyos, laderas inestables y sectores costeros expuestos a marejadas.

Rachel, la tormenta tropical que amenaza Baja California

Mientras Simon avanza hacia el occidente mexicano, la tormenta tropical Rachel se desplaza por el Pacífico en dirección a Baja California.

El sistema se formó el 27 de septiembre frente a las costas de Oaxaca y Guerrero y permaneció activo durante casi dos semanas.

Su duración llamó la atención de los especialistas, debido a que los ciclones del Pacífico oriental suelen debilitarse cuando se alejan de las condiciones favorables para su desarrollo.

Sin embargo, Rachel modificó su trayectoria y comenzó a desplazarse nuevamente hacia territorio mexicano.

Según el pronóstico citado, podría tocar tierra durante el domingo como tormenta tropical, con efectos principalmente sobre la península de Baja California.

Zavala describió a Rachel como un ciclón extraordinariamente longevo por el tiempo que lleva activo y los cambios registrados en su recorrido.

Aunque sus efectos previstos serían menores que los de Simon, las autoridades recomendaron mantener las precauciones ante posibles lluvias, vientos y oleaje elevado.

Por qué hay dos ciclones al mismo tiempo en el Pacífico

La presencia simultánea de Simon y Rachel está relacionada con las condiciones favorables para la formación de ciclones tropicales en el Pacífico durante esta temporada.

El investigador de la UNAM explicó que el fenómeno de El Niño puede favorecer una mayor actividad ciclónica en el Pacífico y reducirla en el Atlántico.

Por ese motivo, la coincidencia de dos sistemas tropicales activos no constituye necesariamente un fenómeno excepcional.

Para la temporada de 2026, las previsiones meteorológicas mencionadas en el informe anticipaban entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, mientras que para el Atlántico se estimaban entre 11 y 15.

Simon se convirtió en el decimoctavo sistema tropical de la temporada en el Pacífico, de acuerdo con la información difundida.

Rachel, por su parte, ya había coexistido con otros sistemas durante su prolongado recorrido oceánico.

Los especialistas aclararon que la coincidencia temporal de ciclones no implica que ambos deban tener la misma intensidad ni producir consecuencias similares.

México mantiene los operativos preventivos

La llegada prevista de Simon y Rachel llevó a las autoridades mexicanas a reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.

Los organismos de Protección Civil recomendaron permanecer en lugares seguros, evitar actividades marítimas y no circular por sectores expuestos a inundaciones o deslizamientos.

También insistieron en la importancia de evacuar preventivamente las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo y seguir las comunicaciones oficiales.

En el caso de Simon, la principal preocupación se concentra en las lluvias extraordinarias, los vientos huracanados y el oleaje de gran altura que podrían afectar el occidente del país.

Para Rachel, el seguimiento se centra en su aproximación a Baja California y en las condiciones que pueda generar durante su ingreso a tierra.

Las trayectorias e intensidades previstas pueden modificarse, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento permanente de ambos fenómenos.