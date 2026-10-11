El presidente de EE.UU. propuso rebautizar un océano con su nombre y sumó otra polémica

Donald Trump planteó la posibilidad de cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “Trump Ocean” u “Océano de las Américas”. La propuesta se sumó a otras iniciativas de su administración para modificar denominaciones geográficas y de instituciones públicas.
Donald Trump propuso rebautizar un océano con su apellido y volvió a instalar el debate sobre los cambios de denominaciones geográficas impulsados durante su segundo mandato. El presidente de Estados Unidos planteó la posibilidad durante un acto realizado en Clarksville, Tennessee, donde mencionó al Atlántico y al Pacífico como posibles destinatarios de una nueva denominación.
Durante su intervención, el mandatario sugirió dos alternativas: “Trump Ocean” (Océano Trump) y “Ocean of the Americas” (Océano de las Américas). Sin embargo, la declaración fue presentada como una posibilidad y no estuvo acompañada por el anuncio de una orden ejecutiva ni de un procedimiento formal para concretar el cambio.
La propuesta se sumó a una serie de iniciativas vinculadas con la denominación de espacios geográficos, edificios públicos y programas gubernamentales. Algunas fueron implementadas dentro de la administración estadounidense, mientras que otras permanecieron como proyectos o planteos sujetos a controversias legales y políticas.
Los antecedentes de los cambios geográficos
Uno de los antecedentes más conocidos fue la decisión de denominar Golfo de América al Golfo de México en los registros oficiales del Gobierno federal estadounidense. La medida fue impulsada al comienzo del segundo mandato de Trump y generó diferencias con México por el alcance internacional de la nueva denominación.
El cambio se aplicó a los organismos federales de Estados Unidos, pero no obligó a otros países ni a instituciones internacionales a utilizar ese nombre. Por esa razón, la denominación histórica continuó vigente en numerosos mapas, documentos y referencias geográficas fuera de la administración estadounidense.
Según la información difundida sobre sus iniciativas, Trump también promovió durante agosto de 2026 que el lago Ontario fuera denominado Lago América en los registros oficiales de su país. La propuesta generó cuestionamientos en Canadá, que comparte ese espacio geográfico con Estados Unidos y mantuvo su denominación tradicional.
Edificios e instituciones vinculados al apellido Trump
La incorporación del apellido presidencial a instituciones públicas también fue motivo de controversia. Uno de los casos involucró al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington, cuya junta directiva impulsó agregar el nombre de Trump al complejo cultural.
La iniciativa abrió un debate sobre las facultades de las autoridades de la institución para modificar una denominación establecida por el Congreso estadounidense. Las objeciones se concentraron tanto en los procedimientos legales como en la utilización de nombres de dirigentes políticos en organismos públicos.
También trascendieron propuestas relacionadas con el Aeropuerto Internacional Dulles, cercano a Washington, y la estación Penn de Nueva York. Según publicaciones periodísticas estadounidenses, esas posibilidades fueron mencionadas en conversaciones vinculadas con fondos federales para infraestructura, aunque no constituyeron modificaciones oficiales concretadas.
La controversia sobre el Kennedy Center tuvo además una instancia judicial. Un tribunal federal determinó que la junta directiva no podía modificar unilateralmente el nombre del establecimiento, aunque posteriormente sus autoridades volvieron a impulsar la incorporación del apellido presidencial.
Programas económicos y proyectos militares con su nombre
La identificación de políticas públicas con el apellido Trump también alcanzó a programas económicos. Entre ellos aparecieron las Trump Accounts, cuentas de ahorro e inversión para niños que cumplen determinados requisitos, con un aporte inicial de 1.000 dólares del Tesoro estadounidense.
Otra iniciativa fue la Trump Gold Card, un mecanismo migratorio destinado a extranjeros con elevada capacidad económica. A su vez, TrumpRx fue presentado como una plataforma relacionada con el acceso a medicamentos, dentro de las medidas promovidas por su administración.
En el ámbito militar, el Gobierno estadounidense anunció proyectos asociados con la denominación presidencial, entre ellos una clase de buques de guerra identificada como Trump-class. También se destacó el proyecto de avión de combate F-47, cuyo número coincidió con la posición de Trump como 47º presidente estadounidense.
El Instituto de Paz y otros cambios institucionales
Otro antecedente fue el Instituto de Paz de Estados Unidos, cuya denominación fue modificada para incorporar el nombre Donald J. Trump. La Casa Blanca defendió esa decisión como un reconocimiento a las iniciativas diplomáticas del mandatario, mientras que la intervención sobre la institución recibió cuestionamientos.
La imagen presidencial también fue incorporada a una edición conmemorativa de los pases de acceso a parques nacionales, junto con la figura de George Washington. La iniciativa formó parte de las acciones vinculadas con el 250º aniversario de la independencia estadounidense.
Estos antecedentes reflejaron diferentes situaciones administrativas: algunas denominaciones fueron adoptadas oficialmente, otras enfrentaron restricciones judiciales y varias quedaron limitadas a anuncios o propuestas. Esa distinción resultó central para evaluar el alcance efectivo de cada iniciativa.
¿Puede Trump cambiar el nombre de un océano?
La posibilidad de modificar la denominación del Atlántico o del Pacífico presentó dificultades adicionales por tratarse de espacios geográficos compartidos internacionalmente. Una decisión unilateral de Estados Unidos no implicaría que el resto del mundo debiera adoptar automáticamente el nuevo nombre.
Durante el acto del sábado 10 de octubre, Trump también mencionó la posibilidad de encontrar un río para rebautizar. Según informó The Washington Post, el mandatario planteó las alternativas para los océanos en un tono que provocó risas y aplausos entre los asistentes.
Hasta el momento, no se anunció una disposición oficial para modificar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Por lo tanto, la propuesta de crear un “Océano Trump” permaneció en el terreno de las declaraciones públicas, aunque se incorporó a una discusión más amplia sobre los nombres geográficos y los límites de las decisiones presidenciales.