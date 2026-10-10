Trump cuestionó a Zelenski tras un ataque ucraniano contra una petrolera rusa

El presidente de Estados Unidos cuestionó las ofensivas de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas y reclamó un líder capaz de negociar. El cruce se produjo después de que Washington flexibilizara temporalmente las sanciones para permitir la venta de diésel ruso.

Un ataque ucraniano contra la terminal petrolera Yug Rusi, en la región rusa de Rostov, profundizó las tensiones entre Washington y Kiev. En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó las operaciones militares ordenadas por Volodimir Zelenski y reclamó que Ucrania tenga un nuevo mandatario.

“Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, declaró Trump ante la prensa. Además, planteó la necesidad de que el país busque “un nuevo líder que pueda negociar”.

El ataque contra la instalación petrolera provocó un incendio. Según informó el gobernador de Rostov, las fuerzas de defensa interceptaron más de 50 drones y no se registraron heridos.

Trump cuestionó los ataques contra las refinerías rusas

El mandatario estadounidense acusó a Zelenski de desaprovechar oportunidades para poner fin a la guerra y sostuvo que los ataques contra la infraestructura petrolera rusa afectan el abastecimiento internacional de combustible.

“Zelenski podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Muchas, muchas veces. Y decide no hacerlo”, afirmó Trump. También aseguró que Washington había solicitado a Kiev que evitara atacar las refinerías rusas. Según su argumento, las ofensivas pueden impactar en los precios del combustible y perjudicar a distintos sectores de la economía estadounidense.

“Quiere causar problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del diésel en todo el mundo”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos anunciara una flexibilización temporal de las sanciones para permitir nuevas ventas de diésel ruso al mercado internacional.

Zelenski rechazó el alivio de las sanciones a Rusia

El presidente ucraniano cuestionó el entendimiento entre Trump y su par ruso, Vladímir Putin, al considerar que la flexibilización de las restricciones económicas beneficia a Moscú mientras continúa la guerra.

Zelenski sostuvo que permitir nuevas exportaciones de productos petrolíferos rusos representa “una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse”.

En paralelo, el mandatario denunció un ataque ruso contra edificios residenciales en Zaporiyia que, según las cifras difundidas por Ucrania, dejó 12 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano defendió la continuidad de la respuesta militar de su país y advirtió que Moscú debe afrontar consecuencias por sus ofensivas.

“Rusia debe entender que necesita detener la guerra, y para que eso ocurra, Rusia debe sentir sus pérdidas”, expresó. También destacó las capacidades ucranianas para realizar ataques de largo alcance.

El acuerdo de combustible entre Trump y Putin

El enfrentamiento diplomático tiene como trasfondo el acuerdo anunciado por Trump después de una conversación con Putin. Según el presidente estadounidense, Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel de inmediato, otras 500.000 durante noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

Trump también mencionó una entrega adicional de tres millones de toneladas, condicionada al estado de las refinerías rusas. Para habilitar las operaciones, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que emitirá una licencia temporal.

La Casa Blanca presentó la medida como una herramienta para reducir los precios de la energía y aliviar los costos para agricultores, ganaderos y camioneros. Kiev, en cambio, advirtió que la flexibilización de las sanciones puede proporcionar a Rusia recursos para sostener la guerra.

La propuesta de Zelenski para frenar los ataques energéticos

Ante la escalada de ofensivas contra instalaciones estratégicas, Zelenski había propuesto que ambos países dejaran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas.

El mandatario ucraniano sostuvo que su país podría dejar de atacar las refinerías rusas si Moscú suspendía los bombardeos contra las instalaciones energéticas de Ucrania.

Sin embargo, los nuevos ataques y las declaraciones de Trump volvieron a exponer las diferencias entre Washington y Kiev sobre cómo avanzar hacia el final del conflicto.