Trump anunció que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos aseguró que el crudo será vendido en el mercado norteamericano y que “él controlará los ingresos de las ventas” tras el secuestro de Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que serán vendidos en el mercado estadounidense.
El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como “petróleo de alta calidad y autorizado en los Estados Unidos”. Asimismo, Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, aunque no ofreció detalles sobre el marco legal ni los mecanismos de supervisión internacional de esos fondos.
La cesión del petróleo se produciría tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, en una operación militar llevada a cabo en Caracas y zonas aledañas que causó un sinfín de críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional.
Trump indicó que el Departamento de Energía, bajo la conducción del secretario Chris Wright, se encargará de ejecutar “de inmediato” el plan de extracción del crudo.
Según el presidente estadounidense, entre 30 y 50 millones de barriles serían transportados en buques de almacenamiento directamente a puertos de Estados Unidos, aunque evitó fijar plazos concretos para la entrega.
El anuncio se conoció apenas 24 horas después de que Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta de Maduro, asumiera de manera provisional como presidenta encargada tras la captura del mandatario, publicó Página12.
Washington sostiene que Rodríguez está “cooperando”, mientras que la dirigente venezolana manifestó su disposición a trabajar en una agenda conjunta con Estados Unidos, sin renunciar públicamente a la exigencia de que Maduro sea liberado. De hecho, la presidenta encargada afirmó este martes que ningún “agente externo” gobierna su país después del secuestro de Maduro.