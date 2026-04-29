Proponen trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar desde Colombia a India para evitar su sacrificio

Un empresario de la India propuso al Gobierno de Colombia trasladar 80 hipopótamos a un centro de conservación en su país, como alternativa a la decisión oficial de sacrificar parte de la población para controlar su crecimiento.

La iniciativa fue presentada por Anant Ambani, integrante de una de las familias empresariales más poderosas de Asia. El directivo planteó llevar a los animales al centro de rescate de fauna Vantara, ubicado en el estado de Gujarat, que alberga especies como elefantes, primates y grandes felinos.

“Estos hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni las circunstancias que enfrentan. Son seres vivos y, si existe una solución segura y humana, debemos intentarlo”, expresó el empresario en un comunicado.

Crecimiento sin control

El problema de los hipopótamos en Colombia se originó en la década de 1980, cuando cuatro ejemplares fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar. Con el paso del tiempo, la población creció sin control y actualmente se estiman cerca de 200 animales en libertad, principalmente en zonas cercanas al río Magdalena.

Anant Ambani, empresario indio (REUTERS/Hemanshi Kamani)

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente colombiano anunció a mediados de abril la aplicación de eutanasia a 80 ejemplares, con el objetivo de frenar la expansión de la especie. Según estimaciones oficiales, si no se toman medidas, la población podría alcanzar los 1.000 animales en 2035.

Alternativas y dificultades

Desde el Gobierno se evaluaron distintas opciones, como la reubicación y la esterilización. Sin embargo, se consideró que estas alternativas presentan dificultades logísticas y costos elevados, además de resultados limitados para controlar la reproducción.

En ese contexto, la propuesta de traslado volvió a instalarse como una posibilidad, luego de que previamente no se encontraran países dispuestos a recibir a los animales.

Debaten el destino de los hipopótamos de Pablo Escobar

Ambani sostuvo que “la compasión y la seguridad pública no son opuestas” y aseguró que el centro Vantara cuenta con infraestructura y experiencia para recibir a los ejemplares, en caso de que Colombia avance con el acuerdo.

Impacto ambiental y riesgos

El crecimiento de la población de hipopótamos también generó preocupación por su impacto ambiental. Un informe del Instituto Humboldt advirtió que estos animales afectan los ecosistemas acuáticos y pueden perjudicar a especies nativas, como el manatí.

Además, se señaló el riesgo para las comunidades cercanas, ya que los hipopótamos son territoriales y pueden reaccionar de manera agresiva.

Debate por fauna exótica en Colombia (archivo Colprensa)

La discusión sobre cómo abordar esta problemática continúa abierta. Mientras el Gobierno colombiano busca controlar la población para evitar daños ambientales y riesgos para las personas, surgen propuestas que apuntan a preservar la vida de los animales mediante su traslado a otros países.