Murió Jürgen Habermas, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX

El pensador alemán Jürgen Habermas murió a los 96 años. Fue una de las figuras centrales de la filosofía contemporánea, reconocido por su teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y su defensa de la democracia deliberativa.
La muerte de Jürgen Habermas marcó el final de una de las trayectorias intelectuales más influyentes de la filosofía contemporánea. El pensador alemán falleció este sábado a los 96 años, según confirmó la editorial Suhrkamp, responsable de publicar gran parte de su obra, tras recibir la noticia de su familia.
Habermas fue una figura central en el pensamiento europeo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Sus reflexiones sobre la democracia, el lenguaje y el rol del diálogo en las sociedades modernas lo convirtieron en uno de los filósofos más leídos y debatidos del mundo. Sus libros fueron traducidos a más de cuarenta idiomas y su influencia alcanzó tanto a la filosofía como a la sociología, la teoría política y las ciencias sociales.
A lo largo de su vida integró numerosas academias internacionales y participó activamente en debates públicos sobre la democracia, la política europea y los desafíos del capitalismo contemporáneo. Fue considerado, junto al escritor Günter Grass y al intelectual Hans Magnus Enzensberger, uno de los representantes más destacados de la generación de intelectuales que marcaron el debate público en la República Federal de Alemania.
De una infancia difícil a una figura central
Jürgen Habermas había nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania. Durante su infancia enfrentó dificultades para comunicarse debido a una malformación en el paladar, lo que lo obligó a someterse a varias intervenciones médicas. Con el paso del tiempo, el propio filósofo reconocería que esa experiencia influyó profundamente en su interés por el lenguaje y el valor de la comunicación.
Según explicó en distintas entrevistas, esa dificultad temprana lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la palabra y del entendimiento entre las personas. Esa preocupación terminaría convirtiéndose en uno de los ejes centrales de su pensamiento filosófico.
Su carrera académica se consolidó en Frankfurt durante la década de 1950, cuando comenzó a trabajar junto al filósofo Theodor Adorno en el Institut für Soziale Forschung, el histórico Instituto de Investigaciones Sociales que había sido cerrado durante el régimen nazi y posteriormente reabierto.
Desde allí se vinculó con la llamada Escuela de Frankfurt, una corriente de pensamiento crítica que analizaba las transformaciones sociales, culturales y políticas de la modernidad.
Intelectual público y protagonista
Además de su trabajo académico, Habermas se convirtió pronto en una figura activa del debate público. Durante los años del movimiento estudiantil en Alemania participó en discusiones políticas que marcaron una época.
En un episodio que se volvió célebre, en 1967 criticó duramente al líder estudiantil Rudi Dutschke durante un debate público. En esa ocasión acusó al dirigente de abrir la puerta a un “fascismo de izquierdas”, en referencia a lo que consideraba una deriva radical que justificaba el uso de la violencia.
Ese posicionamiento reflejaba uno de los rasgos centrales de su pensamiento: la defensa de la democracia deliberativa y del diálogo racional como base para resolver los conflictos políticos.
Habermas solía señalar que su formación había sido inicialmente filosófica, pero que con el tiempo se había expandido hacia otras disciplinas. “Pertenezco a una clase de filósofos que también se han ocupado de la sociología y nunca se han tomado muy en serio las fronteras entre las distintas disciplinas”, afirmó en una entrevista concedida a la agencia EFE cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias.
Conceptos clave que marcaron el debate político europeo
A lo largo de su carrera, Habermas desarrolló conceptos que se volvieron centrales en las discusiones políticas y filosóficas contemporáneas.
Uno de ellos fue el de “patriotismo constitucional”, una idea que planteó para pensar la identidad alemana después del nazismo. Según esta perspectiva, la cohesión de una sociedad no debía basarse en elementos étnicos o culturales, sino en la adhesión compartida a valores democráticos y constitucionales.
Décadas más tarde, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación alemana, Habermas describió ese proceso como una “revolución recuperadora”. Con ese concepto intentaba explicar que, por primera vez en la historia alemana, un movimiento ciudadano había impulsado una transformación política desde abajo.
Para el filósofo, ese momento representaba una experiencia histórica inédita para la sociedad alemana, que hasta entonces había vivido transformaciones políticas impulsadas principalmente desde el poder.
Reflexiones sobre capitalismo, religión y sociedad contemporánea
Con el paso de los años, Habermas continuó interviniendo en debates globales. Tras la crisis financiera internacional, advirtió sobre las consecuencias de la euforia neoliberal que, según su análisis, se extendió en el mundo occidental luego de la caída del bloque soviético.
En entrevistas concedidas a medios europeos explicó que el problema central no era la superación del capitalismo, como había sostenido el marxismo tradicional, sino la necesidad de domesticarlo mediante instituciones democráticas capaces de regular sus excesos.
El filósofo también reflexionó sobre la relación entre religión y modernidad. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 introdujo el concepto de “época postsecular”, con el que intentaba explicar el nuevo papel de las religiones en sociedades que, pese a su secularización, continuaban atravesadas por creencias y debates éticos de raíz religiosa.
Entre sus obras más influyentes se destacan “Teoría de la acción comunicativa” y “Conocimiento e interés”, textos que siguen siendo estudiados en universidades de todo el mundo.
Su último gran trabajo fue “También una historia de la filosofía”, una obra monumental publicada en dos tomos en la que analizó el proceso histórico de secularización y la relación entre fe y conocimiento en la tradición occidental, publicó EFE.
Con su muerte, el mundo intelectual despidió a uno de los pensadores más influyentes de la filosofía contemporánea, cuya obra continúa marcando los debates sobre democracia, lenguaje y sociedad.