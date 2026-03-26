Maduro se presenta ante el tribunal de Nueva York

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este jueves ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la causa que lo investiga por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos permanecen detenidos en Estados Unidos desde comienzos de 2026 y afrontarán su segunda comparecencia judicial.

Los delitos que se les imputan contemplan penas severas dentro del sistema judicial estadounidense, que podrían derivar en condenas de hasta cadena perpetua. Según la acusación, el exmandatario habría participado en redes de tráfico de drogas con destino a territorio norteamericano.

La audiencia estará a cargo del juez Alvin Hellerstein, quien analizará una moción presentada por la defensa de Maduro y Flores. Los abogados sostienen que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos impiden el acceso a fondos del Estado venezolano para financiar la estrategia legal, lo que —según argumentan— vulnera el derecho constitucional a elegir defensa.

Disputa por el financiamiento de la defensa

Durante la presentación judicial, los letrados insistirán en que el bloqueo de activos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afecta directamente las garantías del debido proceso. En ese sentido, cuestionan que se obligue a los acusados a aceptar abogados designados por el tribunal, al considerar que no reemplaza el derecho a una defensa elegida libremente.

Las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon bienes vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares dentro de su jurisdicción. A su vez, una investigación financiera que incluye rastreos en paraísos fiscales estima que la red de corrupción habría movido hasta 4.000 millones de dólares.

El conflicto por los honorarios legales se convirtió en uno de los puntos centrales del proceso, ya que la defensa advirtió que, de no resolverse, podría afectar el normal desarrollo del juicio.

Contexto político y diplomático

Maduro y Flores permanecen alojados en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero de este año, tras ser detenidos en el marco de un operativo de fuerzas estadounidenses. Dos días después, ambos se presentaron ante la Justicia por primera vez, y esta será su segunda comparecencia en el expediente.

En paralelo, la semana pasada los abogados del exmandatario reiteraron ante la corte federal de Nueva York el pedido para que se desestimen los cargos y cuestionaron los fundamentos del gobierno estadounidense para su detención y posterior remoción del poder.

Mientras tanto, el escenario político en Venezuela atraviesa cambios. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática viajará a Washington para iniciar una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. En ese marco, sostuvo la necesidad de construir vínculos bilaterales “sólidos” con una agenda de cooperación definida.

El pasado 5 de marzo, ambos países acordaron formalmente reanudar las relaciones diplomáticas, luego de la ruptura dispuesta en 2019.