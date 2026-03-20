 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Integración regional

Lula llamó a la unidad regional frente al avance de la extrema derecha

El mandatario brasileño planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre países, impulsar mayor autonomía económica y reducir la influencia de factores externos en la región.

20 de Marzo de 2026
Lula llamó a la unidad regional.
Lula llamó a la unidad regional. Foto: (Reuters).

El mandatario brasileño planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre países, impulsar mayor autonomía económica y reducir la influencia de factores externos en la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre el impacto del crecimiento de la extrema derecha en América Latina y aseguró que este fenómeno pone en riesgo los procesos de integración regional. Además, planteó la necesidad de reducir la dependencia del dólar en las relaciones entre los países de la región.

 

Debilitamiento de la CELAC

 

Durante un acto en homenaje al fallecido expresidente uruguayo José Mujica, realizado en la Universidad Federal del ABC en San Pablo, Lula expresó su preocupación por la pérdida de peso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

 

El mandatario señaló que el bloque atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la falta de mecanismos que sostengan su funcionamiento y al retiro de algunos países, impulsado por cambios políticos internos. En ese sentido, remarcó que la integración regional no puede limitarse únicamente al comercio, sino que debe incluir dimensiones políticas, culturales, científicas y tecnológicas.

 

Menor dependencia del dólar

 

Lula también hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía financiera. En su discurso, cuestionó la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones regionales y propuso fortalecer el uso de monedas locales en los intercambios entre países latinoamericanos.

 

El presidente sostuvo que este cambio permitiría consolidar una mayor independencia económica y reducir la influencia de factores externos en las decisiones de la región.

 

Desafíos regionales

 

Por último, el mandatario brasileño subrayó que América Latina, y especialmente América del Sur, debe asumir la responsabilidad de resolver sus propios desafíos en materia de soberanía, integridad territorial y desarrollo.

 

En ese marco, recordó los procesos históricos de colonización europea y la posterior influencia de Estados Unidos en la región, y remarcó que las soluciones no vendrán de potencias extranjeras, sino del trabajo conjunto entre los países latinoamericanos.

Temas:

América Latina Brasil Lula
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso