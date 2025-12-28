Inundaciones en el sur de España dejan al menos un muerto y alerta extendida hasta Valencia

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en el sur de España este domingo dejaron al menos una víctima mortal y dos personas desaparecidas, con las provincias de Málaga y Murcia siendo las más golpeadas por las intensas precipitaciones. El fenómeno, que sigue causando estragos, ha obligado a emitir alertas en otras regiones, incluyendo la Comunidad Valenciana, que aún recuerda las devastadoras inundaciones provocadas por una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en 2024, que dejó más de 200 muertos.

Según los servicios de rescate, la víctima mortal fue hallada por la Guardia Civil en Málaga después de que el vehículo en el que viajaba fuera arrastrado por el río Fahala. El automóvil fue encontrado volcado por la mañana, con graves daños visibles debido a la fuerza del agua. La persona que viajaba con él permanece desaparecida, al igual que un joven en la ciudad de Granada. En Málaga, el río Guadalhorce alcanzó niveles históricos, lo que provocó varios rescates y desalojos en diferentes municipios de la provincia.

🇪🇸 Crecida del río Guadalentín en Sangonera la Verde, Región de Murcia, España, debido a las intensas lluvias que afectan a la región. pic.twitter.com/fP5UwZQbaw — Global News ESP (@GlobalNewsESP) December 28, 2025

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la población a ejercer "máxima precaución" y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, dado el riesgo que las lluvias continuas representan. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió una alerta naranja en Andalucía, reduciendo el nivel de precaución de rojo a naranja, pero mantuvo el nivel de alerta máxima para la Comunidad Valenciana, debido a la cantidad extraordinaria de precipitaciones que se han acumulado en las últimas horas, según información de La Razón, de España.

Foto: TN.

Alerta en Valencia: recuerdos de la DANA de 2024

La Comunidad Valenciana se encuentra nuevamente bajo alerta máxima debido a las fuertes lluvias, lo que genera preocupación por la posibilidad de nuevas inundaciones. La AEMET advirtió que las lluvias seguirán siendo intensas durante todo el lunes, con niveles de peligrosidad extremadamente altos debido a las precipitaciones acumuladas en tan solo doce horas. En Pobla Llarga, un municipio de la provincia de Valencia, 38 personas fueron evacuadas como medida preventiva ante el riesgo de desbordamiento de los cauces de los ríos.

El recuerdo de las devastadoras inundaciones de 2024 sigue presente en la comunidad. El 29 de octubre de ese año, una DANA desbordó las previsiones meteorológicas y causó la muerte de 237 personas, además de dejar más de 100,000 viviendas afectadas. Este desastre natural sigue siendo un tema de debate en los medios españoles, y aún se están llevando a cabo investigaciones sobre la respuesta de las autoridades regionales a la tragedia.

Las calles continúan llenas de barro tras el paso del agua.

La respuesta ante la nueva alerta incluye medidas de evacuación y apoyo a las personas sin hogar. En Valencia, el Polideportivo de Benimaclet se ha habilitado como centro de atención a personas sin techo, mientras que el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) trabaja para coordinar la atención en las zonas más afectadas. Los expertos alertan de que el riesgo de desbordamiento es elevado, por lo que recomiendan a la población extremar las precauciones.

La situación continúa siendo crítica

En el sur del país, las lluvias y tormentas continúan generando múltiples incidencias. En Málaga, la provincia más afectada hasta ahora, los equipos de rescate han atendido un total de 343 incidencias relacionadas con las inundaciones. La AEMET ha calificado la situación como "absolutamente extraordinaria", subrayando que la actividad eléctrica registrada en las últimas 24 horas superó el récord de rayos registrados en la comunidad desde el año 2000. En total, se han registrado más de 1,500 rayos, lo que refuerza la magnitud de las tormentas en la zona.

Las fuertes lluvias hacen estragos en el Pla de Corrals una aldea en Simat de la Valldigna (#Valencia). pic.twitter.com/emex60WhOX — Hugo de Payns (@IgdePablo) December 28, 2025

El gobierno local ha suspendido temporalmente la búsqueda de un joven desaparecido en Granada, que será retomada este lunes. En total, más de 474 incidencias relacionadas con el temporal han sido atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía, que ha insistido en la necesidad de seguir las recomendaciones de seguridad ante los avisos meteorológicos.

En cuanto a las perspectivas, la AEMET sigue monitoreando el comportamiento de las lluvias, que se espera que continúen afectando a varias provincias durante los próximos días. Las autoridades instan a no cruzar cauces de agua ni acercarse a ríos y zonas inundables, ya que el caudal puede aumentar de manera repentina y violenta, generando un riesgo extremo para los ciudadanos.