Incendio en Suiza: golfista italiano de Emanuele Galeppini fue reconocido como una de las víctimas de la tragedia

Incendio en Suiza: golfista italiano de Emanuele Galeppini fue reconocido como una de las víctimas

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, una tragedia de "proporciones aterradoras".

En las últimas horas se confirmó la identidad de uno de ellos, se trata de Emanuele Galeppini, un golfista internacional italiano de 16 años que vivía en Dubái y se encontraba en ese paraje de vacaciones junto a su familia. La triste noticia fue anunciada por la Federación Italiana de Golf a través de un comunicado, poco después de que su padre brindara notas diciendo que lo estaban buscando.

"La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven deportista que llevaba consigo pasión y valores genuinos", señala el documento, publicado en la red social Instagram.

"En estos momentos de profunda tristeza, acompañamos en el pensamiento a su familia y a todos sus seres queridos. Emanuele, siempre estarás en nuestros corazones", cierra el escrito.

Según informan medios italianos desde Suiza, el joven se encontraba en Crans-Montana con su familia y había ido al bar Constellation con dos amigos, que lograron escapar del incendio y fueron trasladados a hospitales cercanos.

Aunque la FIG no especificó la causa de la muerte de Emanuele, su nombre figuraba en la lista de desaparecidos publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. En la madrugada del 1ro de enero, Edoardo, padre del golfista, se había presentado en el bar en busca de su hijo, afirmando estar seguro de que se encontraba dentro del establecimiento en el momento del desastre.

"Ayúdenme a encontrar a Emanuele", había suplicado para un canal de TV italiano cuando todavía guardaba la esperanza de encontrarlo con vida. "Nos enteramos de la explosión alrededor de la 1:30 de la mañana. Fuimos al bar, pero no lo encontramos. No ha contestado el teléfono desde anoche. Se ruega a cualquier persona que tenga información que contacte con las autoridades competentes de inmediato", había dicho. Allí también contó que le había enviado un último mensaje a su hijo alrededor de la medianoche para desearle un feliz año nuevo.

Emanuele Galeppini, que este mes hubiera cumplido 17 años, nació en Génova pero vivía junto a su familia en Dubái, donde planeaba desarrollar su carrera como golfista y era reconocido como una de las grandes promesas de ese deporte. En abril de 2025 ganó el Omega Dubai Creek Amateur Open y participó en el Trofeo Rey Hamad, en el Royal Bahrain Golf Club, y en la Copa de los Emiratos Árabes Unidos en Al Ain. También disputó torneos en Francia y Bélgica.

Tras difundirse la triste novedad, los homenajes a la memoria de Emanuele se suceden en su cuenta de Instagram, donde a principios de este año publicó una foto suya posando junto a la estrella Rory McIlroy, actualmente número dos del mundo.

Eran seis los italianos que se encontraban desaparecidos mientras que trece se encontraban internados en el hospital recibiendo tratamiento por sus lesiones, de acuerdo a la información brindada por la embajada de ese país en Suiza.

Un futbolista del Metz, entre los heridos

Tahirys Dos Santos, un jugador de 19 años del Metz salido de la cantera de este club francés, es uno de los heridos del incendio en Crans Montana, en su caso con quemaduras graves, y trasladado a un hospital en Alemania. Su agente, Christophe Hutteau, explicó este viernes en declaraciones al canal BFMTV que no puede "decir que va bien porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo".

Dos Santos juega en el segundo equipo del Metz, en la Nacional 3 (equivalente a la quinta división) y la temporada pasada participó en un amistoso con el primero. Este jueves fue trasladado a un hospital de Stuttgart, en Alemania, para aliviar los centros sanitarios suizos.

Tahirys Dos Santos

Su club señaló en un comunicado que dirigentes, jugadores, entrenadores y empleados están conmocionados por la noticia y que todos lo tienen en su pensamiento "en estas horas en que combate el sufrimiento".

También manifestó su "pleno apoyo" a la familia para que el joven pueda ser repatriado al hospital de Mercy de Metz, cerca de su casa.

Al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar, con lo que no se puede descartar que algunos estén muertos.

Francia se ofreció desde el mismo jueves para recibir en sus hospitales a algunos de los heridos, teniendo en cuenta la saturación de los servicios especializados en quemados en Suiza.

Mientras tanto, en las redes sociales se multiplican los llamamientos para encontrar a los desaparecidos.

La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, dijo que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

Tragedia en Suiza

El incendio se declaró hacia la 1.30 de la mañana del jueves 1 de enero (hora local) en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo. Según informó Clarín, se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

"Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", dijo Eléonore, de 17 años.

"Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada", continuó.

Hutteau añadió que "el punto positivo es que su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente", y eso pese a que los pulmones habían resultado afectados.