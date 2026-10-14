Impulsan nuevas reglas para escuelas en Perú: pelo corto, sin maquillaje y expulsiones

El gobierno peruano presentó un reglamento escolar que contempla restricciones sobre la apariencia de los estudiantes, prohíbe el uso de celulares y establece sanciones que podrían llegar hasta la expulsión definitiva.
El gobierno de Perú presentó un nuevo reglamento escolar que estableció restricciones sobre la vestimenta, el aspecto personal y el comportamiento de los estudiantes de instituciones educativas públicas. La iniciativa, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori durante un acto en un colegio de Chaclacayo, incluyó la prohibición del maquillaje, los tintes de cabello y el uso de celulares, además de contemplar sanciones disciplinarias que podrían llegar hasta la expulsión definitiva.
La mandataria explicó que las medidas buscaron fortalecer la autoridad de docentes y directivos, así como recuperar las normas de convivencia dentro de las aulas. Durante su discurso, insistió en que los alumnos debían cumplir determinadas pautas de presentación personal.
"Hay límites, hay derechos pero también obligaciones, y ustedes tienen que venir y prepararse en la mañana. Significa peinarse; los hombrecitos, venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse", expresó Fujimori ante los estudiantes.
Prohibiciones sobre la apariencia y el uso de celulares
Entre las disposiciones anunciadas figuraron la prohibición de utilizar maquillaje, esmalte de uñas, tintes para el cabello y faldas cortas. También se establecieron restricciones para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases, excepto cuando existiera autorización de los docentes.
La presidenta sostuvo que las instituciones educativas debían contar con herramientas para intervenir ante comportamientos reiterados que afectaran la convivencia escolar.
"Si ese no es el actuar de algún alumno adolescente que se porta malcriadamente constantemente, pues encontrarán en sus profesores, en el director, en el gobierno y en los padres de familia la autoridad y la actitud drástica que se requiere", advirtió.
Suspensiones y expulsiones por faltas graves
El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que el proyecto contempló la recuperación de la nota de conducta y un sistema de sanciones progresivas, diferenciadas según la gravedad de las infracciones.
Para las faltas leves, se propusieron cuatro medidas correctivas: amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño, restricciones temporales en espacios recreativos y separación momentánea del aula.
En los casos más graves, los directores podrían aplicar suspensiones de hasta tres días hábiles, matrícula condicional y expulsión definitiva. El proyecto estableció que las suspensiones podrían imponerse hasta cuatro veces durante un mismo año escolar.
Entre las conductas consideradas muy graves se incluyeron el acoso escolar, la violencia, la discriminación, la extorsión, la portación de armas, el fraude académico y la comercialización o el consumo de sustancias prohibidas.
El reglamento abrió un debate en Perú
Las autoridades informaron que el proyecto ingresó en una etapa de prepublicación de 30 días en el Diario Oficial El Peruano, durante la cual especialistas y representantes de la comunidad educativa podrían presentar observaciones antes de su eventual aprobación definitiva.
El anuncio generó posiciones contrapuestas. Mientras algunos sectores respaldaron la incorporación de medidas disciplinarias más estrictas, especialistas y exfuncionarios cuestionaron las restricciones vinculadas con la apariencia física de los alumnos.
Las críticas apuntaron especialmente al posible carácter sexista de determinadas disposiciones y a sus efectos sobre la libertad de expresión de los adolescentes. Los cuestionamientos señalaron que la vestimenta, el peinado o el maquillaje no necesariamente determinaban el respeto hacia los docentes ni la convivencia escolar.