Un hombre murió tras salir despedido de una montaña rusa: cuatro personas resultaron heridas

El accidente ocurrió en el parque Six Flags Over Georgia, un parque de diversiones de Estados Unidos. Testigos describieron cómo la víctima cayó desde la atracción y golpeó parte de la estructura. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre murió tras salir despedido de una montaña rusa en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. El trágico episodio ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 16 horas, hora local, y dejó además cuatro personas heridas, según informaron medios estadounidenses.
El accidente se produjo en Goliath, una de las principales atracciones del establecimiento, reconocida por sus grandes caídas y velocidades elevadas. El Departamento de Policía del Condado de Cobb confirmó el fallecimiento e inició una investigación para determinar las circunstancias en las que el visitante cayó desde la estructura.
🇺🇸 La persona que falleció tras caer de una montaña rusa en Six Flags supuestamente capturada en foto de recuerdo. https://t.co/mMmxh6abTg— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 13, 2026
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del hombre ni precisaron cómo se produjo el incidente. Tampoco se informó oficialmente cuál era el estado de los mecanismos de seguridad de la montaña rusa al momento del accidente, según publicó TN.
Testigos describieron el momento de la caída
Una persona que se encontraba en el parque relató a Fox 5 Atlanta que presenció el episodio mientras esperaba para subir a otra atracción. Según su testimonio, observó cómo el hombre salía despedido de la montaña rusa.
Otro visitante aseguró a la cadena televisiva WXIA que la víctima golpeó varias veces la estructura durante la caída, antes de desaparecer de su campo visual en una zona boscosa del predio.
Tras el accidente, la atracción quedó detenida y los pasajeros que permanecían en ella recibieron asistencia para descender. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron el operativo desarrollado en el lugar.
🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales. El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. https://t.co/MulOqfWpSR— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026
El comunicado de Six Flags tras la tragedia
La empresa responsable del parque expresó sus condolencias y confirmó que colabora con las autoridades. "Nuestras condolencias y pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos del visitante", manifestó Six Flags mediante un comunicado.
La compañía no brindó precisiones sobre las posibles causas del accidente, mientras continúa la investigación para establecer cómo ocurrió la caída y determinar eventuales responsabilidades.
Cómo es la montaña rusa Goliath
La montaña rusa Goliath fue inaugurada en 2006 y constituye una de las atracciones más importantes de Six Flags Over Georgia. Tiene aproximadamente 60 metros de altura y una caída principal cercana a los 52 metros.
Durante su recorrido, los carros pueden alcanzar velocidades de hasta 112 kilómetros por hora. Además, la estructura incluye curvas pronunciadas y una espiral de 540 grados.
El episodio generó conmoción entre los visitantes del parque. Las autoridades continúan reuniendo información para esclarecer las circunstancias de la tragedia, cuyas causas todavía no fueron establecidas oficialmente.