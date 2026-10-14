El precio de la papa aumentó 329% en un año y el sector logró recuperarse de una profunda crisis

El precio de la papa aumentó 329% interanual y permitió que esta economía regional saliera de una prolongada crisis, según el último informe del Semáforo de las Economías Regionales elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). La recuperación se produjo después de más de un año de dificultades para los productores, aunque el panorama general del sector agropecuario continúa siendo complejo.

De acuerdo con el relevamiento, el precio que reciben los productores de papa registró un incremento del 19% durante agosto, mientras que la suba acumulada en los últimos cuatro meses alcanzó el 151%. Esta evolución permitió que la actividad pasara de una situación de estancamiento, identificada con el color amarillo, a una de crecimiento, representada por el verde.

Sin embargo, el informe al que accedió Clarín advirtió que la mejora no se extendió a todas las economías regionales. De las 19 actividades agropecuarias analizadas, nueve permanecen en rojo, lo que refleja las dificultades que todavía enfrentan numerosos productores para sostener la rentabilidad.

Por qué aumentó tanto el precio de la papa

Desde Coninagro explicaron que la recuperación de los valores está relacionada principalmente con un cambio en las condiciones de oferta del mercado.

Durante la campaña anterior, la producción de papa había alcanzado niveles récord, lo que provocó una elevada disponibilidad del producto y una fuerte caída de los precios percibidos por los productores.

Esta situación generó importantes dificultades económicas para la actividad, debido a que los ingresos no alcanzaban para compensar adecuadamente los costos de producción. “Esta recuperación de precios se vincula con un acomodamiento de la oferta productiva”, señalaron desde la entidad agropecuaria.

El informe detalló que la nueva campaña registró una reducción del 12% en la superficie sembrada, un factor que contribuyó a disminuir la oferta y recuperar el equilibrio con la demanda.

“La nueva campaña registró una contracción del 12% en el área implantada, contribuyendo a recomponer el equilibrio entre oferta y demanda y favoreciendo la recuperación de los precios al productor”, precisó Coninagro.

De esta manera, el fuerte incremento de los valores permitió mejorar los indicadores económicos del sector, aunque se trata de precios percibidos por los productores y no necesariamente de aumentos equivalentes en los comercios minoristas.

El precio de la papa aumentó 329% (foto archivo Elonce)

Nueve economías regionales continúan en crisis

A pesar de la recuperación de la producción de papa, el relevamiento mostró que nueve de las 19 actividades analizadas permanecen en situación crítica.

Los sectores identificados con el color rojo son:

-Yerba mate.

-Arroz.

-Vino y mosto.

-Hortalizas.

-Algodón.

-Leche.

-Mandioca.

-Actividad forestal.

-Cítricos dulces.

Según Coninagro, el principal problema de estas producciones está relacionado con la evolución de los precios que reciben los productores frente al aumento de sus costos.

“En la mayoría de estos sectores, el principal factor de deterioro se encuentra en el componente de negocio”, explicaron desde la entidad.

El documento señaló que los precios de venta se mantuvieron prácticamente estancados o registraron incrementos inferiores a la inflación, mientras que los gastos necesarios para producir continuaron aumentando.

Esta combinación provocó una reducción de los márgenes de rentabilidad en términos reales.

El semáforo de las economías regionales (fuente Coninagro)

La diferencia entre precios y costos afecta a los productores

Coninagro advirtió que la persistencia de una brecha entre los ingresos y los costos productivos no solamente afecta los resultados económicos inmediatos, sino también las decisiones que deben tomar los productores.

En algunos sectores, las dificultades se relacionan con una menor demanda, producto de cambios en los hábitos de consumo o de la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

En otros casos, los problemas están vinculados con una oferta excesiva de productos, que presiona los precios hacia abajo y reduce los ingresos de quienes producen.

También existen actividades en las que el incremento de los costos limita la rentabilidad, incluso cuando los precios muestran alguna recuperación.

“La dinámica de precios responde a factores heterogéneos según la actividad”, explicó el informe, al señalar que las dificultades no tienen una única causa y varían según las características de cada cadena productiva.

Cuáles son las economías regionales que están en verde y amarillo

El Semáforo de las Economías Regionales de Coninagro clasifica las actividades en tres categorías, de acuerdo con sus indicadores económicos y productivos.

En verde, que representa una situación favorable, se encuentran cinco actividades:

-Bovinos.

-Ovinos.

-Granos.

-Miel.

-Papa.

La producción de papa fue la incorporación más reciente a este grupo, impulsada por la recuperación de sus precios.

En amarillo, que identifica actividades con señales de estancamiento o situaciones intermedias, permanecen otras cinco producciones:

-Tabaco.

-Peras y manzanas.

-Aves.

-Porcinos.

-Maní.

Finalmente, las nueve actividades restantes continúan en rojo, con dificultades que afectan su desempeño económico.

El informe refleja así un escenario desigual para las economías regionales argentinas: mientras algunas producciones comenzaron a recuperarse gracias a mejores precios y ajustes en la oferta, casi la mitad de las actividades relevadas todavía enfrenta condiciones críticas.

La evolución de los costos, la demanda y los precios al productor seguirá siendo determinante para establecer si la recuperación observada en la producción de papa puede sostenerse y extenderse a otras actividades.