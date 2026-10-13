 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

El kilo de morrón llegó a $15.000 en Paraná: por qué se disparó su precio

El morrón rojo registró un fuerte incremento en las verdulerías de Paraná debido a las condiciones climáticas y la menor oferta. César Zapata, comerciante del rubro, explicó a Elonce cómo impacta la suba en las ventas y qué frutas y verduras están más económicas.

13 de Octubre de 2026
Precio del morrón en Paraná: el kilo llegó a $15.000.
Precio del morrón en Paraná: el kilo llegó a $15.000. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El morrón rojo registró un fuerte incremento en las verdulerías de Paraná debido a las condiciones climáticas y la menor oferta. César Zapata, comerciante del rubro, explicó a Elonce cómo impacta la suba en las ventas y qué frutas y verduras están más económicas.

El precio del morrón en Paraná registró un importante aumento durante las últimas semanas y el kilo de la variedad roja llegó a venderse a $15.000. César Zapata, propietario de la verdulería Melocotón, explicó a Elonce que las condiciones climáticas dificultaron la maduración del producto y provocaron una reducción de la oferta.

 

"Hace frío, está nublado y el morrón en la planta no madura. Muchas veces lo pasan a maduración en cámara, que tiene una demora de cinco días o más", detalló el comerciante. Actualmente, el abastecimiento proviene principalmente de Salta y Corrientes, pero la producción disponible no alcanza para cubrir toda la demanda nacional.

 

C&eacute;sar Zapata, dueño de una verduler&iacute;a (Elonce)
César Zapata, dueño de una verdulería (Elonce)

 

Según precisó, el cajón de morrón cuesta entre $90.000 y $100.000, con un contenido aproximado de nueve a diez kilos. "Hay que vender a $15.000 el kilo aproximadamente", indicó, al explicar que también deben contemplarse las pérdidas de mercadería.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Cómo impacta el aumento del morrón en las ventas

 

El incremento generó sorpresa entre los consumidores. "Hay mucha consulta y, muchas veces, la gente no lleva", reconoció Zapata, quien advirtió que las ventas atraviesan un período complicado.

 

Sin embargo, aclaró que los precios de las verduras fluctúan según la disponibilidad. "La verdura, por escasez, sube, pero cuando hay abundancia siempre baja porque es un producto perecedero", sostuvo.

 

Respecto de otros productos, señaló que la cebolla nueva ronda los $3.000 por kilo, mientras que la papa también registró aumentos debido a las lluvias, que dificultan las tareas de cosecha.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Qué frutas están más económicas en Paraná

 

Entre las alternativas accesibles mencionó las frutillas, con promociones de dos kilos por $5.000 o $7.000, según el tamaño. También destacó que bajaron los precios de la banana ecuatoriana y que las naranjas y peras mantienen valores convenientes.

 

Además, anticipó que durante noviembre comenzará a ingresar mayor producción nacional de frutas de carozo, como duraznos y ciruelas, junto con melones, lo que podría favorecer una reducción de precios.

 

Finalmente, destacó que el Mercado Concentrador El Charrúa, ubicado en avenida Almafuerte 3634, amplió su variedad de productos, incorporando frutas tropicales como mango, pitaya y papaya, que anteriormente resultaban más difíciles de conseguir en Paraná.

 

Aumentó el kilo de morrón: cuesta hasta $15.000 en verdulerías de Paraná

Temas:

frutas y verduras aumentos Demanda Precio mercado promociones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso