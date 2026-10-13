El kilo de morrón llegó a $15.000 en Paraná: por qué se disparó su precio

REDACCIÓN ELONCE
El morrón rojo registró un fuerte incremento en las verdulerías de Paraná debido a las condiciones climáticas y la menor oferta. César Zapata, comerciante del rubro, explicó a Elonce cómo impacta la suba en las ventas y qué frutas y verduras están más económicas.
El precio del morrón en Paraná registró un importante aumento durante las últimas semanas y el kilo de la variedad roja llegó a venderse a $15.000. César Zapata, propietario de la verdulería Melocotón, explicó a Elonce que las condiciones climáticas dificultaron la maduración del producto y provocaron una reducción de la oferta.
"Hace frío, está nublado y el morrón en la planta no madura. Muchas veces lo pasan a maduración en cámara, que tiene una demora de cinco días o más", detalló el comerciante. Actualmente, el abastecimiento proviene principalmente de Salta y Corrientes, pero la producción disponible no alcanza para cubrir toda la demanda nacional.
Según precisó, el cajón de morrón cuesta entre $90.000 y $100.000, con un contenido aproximado de nueve a diez kilos. "Hay que vender a $15.000 el kilo aproximadamente", indicó, al explicar que también deben contemplarse las pérdidas de mercadería.
Cómo impacta el aumento del morrón en las ventas
El incremento generó sorpresa entre los consumidores. "Hay mucha consulta y, muchas veces, la gente no lleva", reconoció Zapata, quien advirtió que las ventas atraviesan un período complicado.
Sin embargo, aclaró que los precios de las verduras fluctúan según la disponibilidad. "La verdura, por escasez, sube, pero cuando hay abundancia siempre baja porque es un producto perecedero", sostuvo.
Respecto de otros productos, señaló que la cebolla nueva ronda los $3.000 por kilo, mientras que la papa también registró aumentos debido a las lluvias, que dificultan las tareas de cosecha.
Qué frutas están más económicas en Paraná
Entre las alternativas accesibles mencionó las frutillas, con promociones de dos kilos por $5.000 o $7.000, según el tamaño. También destacó que bajaron los precios de la banana ecuatoriana y que las naranjas y peras mantienen valores convenientes.
Además, anticipó que durante noviembre comenzará a ingresar mayor producción nacional de frutas de carozo, como duraznos y ciruelas, junto con melones, lo que podría favorecer una reducción de precios.
Finalmente, destacó que el Mercado Concentrador El Charrúa, ubicado en avenida Almafuerte 3634, amplió su variedad de productos, incorporando frutas tropicales como mango, pitaya y papaya, que anteriormente resultaban más difíciles de conseguir en Paraná.