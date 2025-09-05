 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Agónica clasificación de la selección

Feriado en Paraguay por la clasificación al Mundial 2026: a quiénes les corresponde

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional para este viernes tras la clasificación de su selección al Mundial. “Es un sueño cumplido para todos los paraguayos”, escribió el mandatario.

5 de Septiembre de 2025
Agónica clasificación de la selección.
Agónica clasificación de la selección. Foto: (redes).

Tras una agónica clasificación de la selección de fútbol de Paraguay al Mundial 2026, el presidente de ese país, Santiago Peña, decretó un feriado nacional para este viernes, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda celebrar el histórico logro. La pregunta que surge ante el titular, entonces, tiene una clara respuesta: el día no laborable corresponde a los ciudadanos del país vecino.

Según supo Noticias Argentinas, el anuncio fue realizado por el propio Peña a través de sus redes sociales, minutos después de que la "Albirroja" sellara su pase a la Copa del Mundo. "¡Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos!", escribió el mandatario.

 

En su mensaje, el presidente paraguayo destacó la enorme carga emotiva que representaba la clasificación, que cortó una racha de varias ausencias en la máxima cita del fútbol. "Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial", expresó Peña.

 

La noticia, confirmada por los principales medios paraguayos como el diario ABC Color, desató una masiva celebración en el país vecino. El presidente concluyó su mensaje con un llamado a la unidad en los festejos: "¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos!".

Feriado Mundial 2026 Paraguay festejos
