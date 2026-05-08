Explotó una fábrica de pirotecnia en China y dejó al menos 37 muertos: imágenes

REDACCIÓN ELONCE
Una fábrica de pirotecnia explotó en la provincia china de Hunan y dejó además 37 muertos y 51 heridos, cinco de ellos en estado grave. Las autoridades continúan investigando las causas del estallido.
La cifra de víctimas fatales por la explosión en una fábrica de pirotecnia en China ascendió a 37 personas fallecidas, según confirmaron este viernes las autoridades del país asiático. El hecho ocurrió en la provincia de Hunan, en el centro del territorio chino, y provocó además decenas de heridos y un amplio operativo de rescate.
El siniestro se registró el pasado lunes alrededor de las 16.43 en un taller perteneciente a la empresa Huasheng, ubicada en el municipio de Liuyang, una región reconocida históricamente por su producción de fuegos artificiales desde la dinastía Tang.
De acuerdo con el último parte oficial, 51 personas continúan hospitalizadas tras la explosión, mientras que cinco de ellas permanecen en estado grave, aunque con signos vitales estables. Además, todavía se reporta una persona desaparecida.
Xi Jinping pidió intensificar la búsqueda
Tras conocerse la magnitud de la tragedia, el presidente de China, Xi Jinping, instó a las autoridades a “hacer todo lo posible” para localizar a la persona desaparecida y garantizar la atención médica de los heridos.
El operativo de búsqueda y rescate movilizó a más de 1.500 efectivos y fue declarado “prácticamente concluido” luego de intensas tareas de rastreo en la zona afectada.
Las labores incluyeron comparaciones de ADN, revisión de cámaras de seguridad y análisis de registros de acceso de la compañía para intentar determinar el paradero de las personas involucradas en el estallido.
Por otra parte, el Consejo de Estado de China conformó un equipo especial integrado por distintos ministerios y representantes del gobierno provincial de Hunan para investigar las causas de la explosión.
Investigan responsabilidades por el desastre
Hasta el momento, la Policía china citó a declarar a ocho personas por su presunta vinculación con un delito relacionado con siniestro por responsabilidad.
El caso volvió a poner en debate las condiciones de seguridad dentro de la industria pirotécnica china, un sector que históricamente registra accidentes de gravedad debido al manejo de materiales altamente explosivos.
Las autoridades recordaron que este tipo de tragedias no son hechos aislados en el país. Tan solo en febrero pasado, otras 20 personas murieron en incidentes similares ocurridos en las provincias de Hubei y Jiangsu.