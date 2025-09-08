 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales Amor sin medida

Ella mide más de dos metros y él 1,62: la historia de amor que desafía las diferencias

La modelo brasileña Elisane Silva, de más de dos metros por un tumor pituitario, superó el acoso escolar, halló el amor y persigue su sueño profesional.

8 de Septiembre de 2025
Elisane y su pareja
Elisane y su pareja

Una modelo brasileña de 26 años, Elisane Silva, reveló cómo un tumor oculto en su glándula pituitaria la hizo crecer hasta superar los dos metros de altura y cómo su pareja, Francinaldo Da Silva Carvalho, la conquistó a pesar de la diferencia de altura.

 

Elisane comenzó a crecer a un ritmo alarmante a los 10 años, lo que provocó una dolorosa presión en los huesos y la cabeza. Un médico recomendó que se hicieran pruebas, pero su familia no podía costearlas.

 

Fue entonces cuando una cadena de televisión nacional intervino y le ofreció cubrir sus gastos médicos a cambio de contar su historia al aire. Los médicos descubrieron un tumor benigno en su glándula pituitaria que había provocado una sobreproducción de hormona del crecimiento, según publicó el medio británico The Sun.

 

Sin embargo, Elisane, hoy de 2 metros, enfrentó años de acoso escolar debido a su altura descomunal. Sus compañeros de clase la acosaban sin piedad, llamándola "torre" y "gigante".

Pero todo cambió cuando en 2011 conoció a Francinaldo, de 1,62 metros. "Me enamoré de él en ese mismo momento, porque fue la primera persona que me trató como un ser humano y no como un fenómeno de la naturaleza", dijo Elisane.

 

La pareja se comprometió rápidamente y se casó en septiembre de 2015. Más tarde le dieron la bienvenida a su hijo, Angelo, que ahora tiene tres años. Elisane aprendió a amarse por su altura única y está persiguiendo su sueño de toda la vida: convertirse en modelo profesional: "He aprendido a amarme por mi altura única, ya que no hay nadie como yo y creo que eso es bastante especial", dijo.

En cada oportunidad que puede, Elisane envía un mensaje de autoaceptación y amor propio a aquellos que se sienten diferentes o juzgados por su apariencia: "No dejes que los comentarios negativos de la gente interfieran en tu vida, pues no les corresponde juzgarte por tu apariencia o por quién amas. Sé fiel a ti mismo y vivirás feliz", expresó.

