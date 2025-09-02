El pueblo brasileño que resurge como opción para jóvenes y será furor en el verano 2026

REDACCIÓN ELONCE
En el sur de Brasil, Praia do Rosa se perfila como uno de los destinos preferidos para las vacaciones de verano 2026. Situado a 90 kilómetros de Florianópolis, este pueblo de Santa Catarina fue un clásico en la década de 2000 y ahora vive un resurgimiento que atrae principalmente a jóvenes argentinos en busca de playas, naturaleza y vida nocturna.
Su geografía combina mar abierto, morros y senderos que conducen a playas escondidas, además de calles pintorescas con bares y comercios. “Por momentos te hace olvidar que estás en Brasil, porque se escucha hablar español por todas partes”, comentaron visitantes recientes.
Cómo llegar a Praia do Rosa desde Argentina
La forma más rápida de llegar es volar a Florianópolis, con vuelos directos desde Buenos Aires que demoran 1 hora 55 minutos. Desde allí, Praia do Rosa se encuentra a 90 kilómetros hacia el sur, con opciones de transfer o taxi.
También existen vuelos con escalas desde Córdoba y otras ciudades argentinas. Otra alternativa es viajar en auto o en micro de larga distancia, aunque la opción aérea suele ser la más conveniente por tiempos y costos.
Playas, surf, senderos y vida nocturna
El destino se destaca por sus extensas playas, divididas en sectores que atraen tanto a familias como a surfistas. Praia da Vila, al sur, es reconocida por sus olas casi perfectas, mientras que al norte se encuentra la playa Vermelha, rodeada de naturaleza.
El surf es una de las actividades históricas, junto con las caminatas por los morros, que en recorridos de entre 20 y 30 minutos llevan a miradores panorámicos. Otra atracción es la pesca de camarones durante las noches de luna llena.
La vida nocturna incluye bares, restaurantes y boliches que complementan la propuesta. Durante el día, el centro ofrece una feria artesanal y una amplia variedad gastronómica.
Ballenas, aves y postales inolvidables
Entre julio y noviembre, Praia do Rosa recibe a las ballenas francas que llegan a reproducirse en sus aguas, atrayendo a turistas y científicos. Además, las puestas de sol junto al regreso de aves a los morros son parte de las postales clásicas del verano en este rincón brasileño.
Precios y clima: factores clave para los argentinos
El auge del destino está vinculado también a lo económico. Con un tipo de cambio favorable, la estadía de diez días en hostels o posadas ronda los 700 dólares, mientras que con gastos incluidos se estima en 1000 dólares por persona.
Agencias de turismo destacan que el exterior, en este caso Brasil, resulta competitivo frente a destinos locales. Enero, febrero y marzo son los meses recomendados, con temperaturas promedio de 27°C y agua tibia. En cambio, agosto y septiembre son los meses más lluviosos, poco aconsejables para viajar.
Opciones de alojamiento en Praia do Rosa
Posadas: típicas de Brasil, ofrecen un ambiente familiar, desayuno incluido y cercanía al centro. Son ideales para grupos de amigos.
Hoteles boutique: apuntan a un público que busca mayor privacidad, con spa y amenities pensados para parejas o grupos reducidos.
Hosteles: la opción más económica, con habitaciones compartidas y ambiente joven. Están ubicados en el centro y son perfectos para quienes priorizan precio sobre comodidades.
Daniela Matar, dueña del hostel Paraíso, explicó a La Nación: “Hay lugares que, por alguna razón, se ponen de moda. El año pasado recibimos muchos chicos de distintas ciudades que nos decían que todos querían venir a Rosa”. (Con información de La Nación-El Territorio-Assist Card).