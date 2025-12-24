 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado y será sometido a una cirugía

24 de Diciembre de 2025
Lo operarán este jueves.
El expresidente de Brasil, de 70 años y quien cumple una condena de 27 años en prisión, fue trasladado al hospital bajo custodio policial.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este miércoles en el hospital DF Star en la ciudad de Brasilia, donde se someterá a una cirugía por una hernia inguinal bilateral. El procedimiento, que se llevará a cabo el jueves, fue indicado por médicos particulares y peritos de la Policía Federal, con la autorización del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, de 70 años, está cumpliendo una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en una tentativa de golpe de Estado. A pesar de su encarcelamiento, el expresidente fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

 

Exámenes previos y condiciones de la internación

Durante esta jornada, se realizarán a Bolsonaro una serie de exámenes preoperatorios, que incluyen análisis de sangre y monitoreo cardíaco, con el fin de evaluar el riesgo quirúrgico. Además, su internación se desarrolla en un área aislada del hospital, separada del resto de los pacientes, en cumplimiento con las medidas de seguridad necesarias para su custodia.

Esta es la primera vez que Bolsonaro sale de la Superintendencia de la Policía Federal desde que fue detenido, hace 32 días, tras intentar manipular su tobillera electrónica, lo que dio lugar a su prisión preventiva. En ese momento, se inició su condena, la cual debe cumplir de manera definitiva. La operación de la hernia inguinal bilateral se suma a una serie de procedimientos médicos que el exmandatario ha

