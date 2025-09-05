 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Internacionales

Un colectivo cayó 300 metros por un precipicio y fallecieron 15 personas

El accidente ocurrió en una ruta de montaña cerca de la ciudad de Wellawaya, en Sri Lanka. Entre las víctimas hay cinco menores de edad y otras 16 personas resultaron heridas.

5 de Septiembre de 2025
Una verdadera tragedia sacudió a Sri Lanka este jueves por la noche, cuando un colectivo se precipitó por un barranco de más de 300 metros en una ruta de montaña cerca de la ciudad de Wellawaya, a unos 280 kilómetros al este de la capital, Colombo.

 

Según informaron fuentes policiales, 15 personas murieron y otras 16 resultaron heridas, entre ellas cinco chicos. El accidente ocurrió cuando el colectivo, que circulaba a alta velocidad, perdió el control en una curva peligrosa.

 

De acuerdo a la investigación preliminar de la policía, el chofer del colectivo iba a gran velocidad cuando perdió el control del vehículo.

Choque previo y caída al vacío

Antes de caer al precipicio, el colectivo chocó contra otro auto y contra las barandas de contención de la ruta. Sin embargo, nada pudo evitar el desastre: terminó cayendo por más de 300 metros.

 

Las imágenes que circularon en la televisión local mostraron el colectivo completamente destruido al fondo del barranco. Equipos de rescate —entre ellos soldados, policías y voluntarios— trabajaron durante toda la noche para asistir a los heridos y recuperar los cuerpos.

 

El siniestro generó conmoción en la población local, que se acercó a colaborar con los equipos de emergencia.

Una problemática recurrente en Sri Lanka

Los accidentes de colectivos son una postal trágica y frecuente en Sri Lanka, especialmente en las zonas montañosas del país. Las causas suelen repetirse: rutas angostas y mal mantenidas, sumadas a la imprudencia y el exceso de velocidad de los conductores.

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 se estimó que hubo alrededor de 3 mil muertes en Sri Lanka debido a accidentes de tránsito en este país de 22 millones de habitantes.

 

Ya en mayo pasado, al menos 21 personas murieron en un accidente similar cuando el micro en el que viajaban cayó por un acantilado.

Temas:

Accidente Tragedia Ruta colectivo Sri Lanka
