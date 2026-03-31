Cinco muertos, entre ellos dos niños, tras choque entre un auto y una camioneta

Un siniestro vial ocurrido en Uruguay, se cobró la vida de cinco personas, entre ellas dos menores de 2 y 9 años de edad.
Un fatal siniestro vial se registró en la noche del lunes sobre Ruta 56, a la altura del kilómetro 19 próximo al acceso a Parada Urioste, en la República Oriental del Uruguay, que dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad.
El choque se produjo sobre las 21 entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste.
Una camioneta tipo pick up, ocupada únicamente por su conductor, impactó desde atrás a un automóvil en el que viajaban cinco personas.
Como consecuencia de la violencia del impacto murieron en el lugar cuatro ocupantes del auto: un niño de 2 años, una niña de 9 años, una mujer de 28 años y un hombre de 32 años, quien sería el conductor del vehículo. Todos fueron despedidos del habitáculo.
Un quinto ocupante, de 42 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado con riesgo de vida a un centro asistencial, falleciendo posteriormente.
Las primeras actuaciones indican que las víctimas integraban un mismo núcleo familiar.
En tanto que el conductor de la camioneta, de 48 años, resultó ileso y la espirometría practicada arrojó resultado negativo.
Tras la colisión, la camioneta continuó su marcha fuera de la calzada, atravesó la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde se detuvo a unos 300 metros del punto de impacto.