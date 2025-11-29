Aviones Airbus A320: ordenan detener vuelos por un fallo crítico en el sistema de control

El fabricante europeo pidió suspender de inmediato los vuelos de miles de Airbus A320 por un error en el sistema ELAC, vulnerable a radiaciones solares y con potencial para comprometer la seguridad aérea.
El fabricante aeronáutico europeo Airbus instó este viernes a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 aeronaves Airbus A320, luego de detectar un fallo en un programa de control de vuelo que podría verse afectado por radiaciones solares. La advertencia, considerada una de las más severas emitidas por la compañía en los últimos años, apunta al sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), encargado de gestionar elevadores y alerones de la aeronave.
Según informó la empresa a sus clientes, la medida se tomó tras un incidente ocurrido a fines de octubre con un aparato en Estados Unidos. En ese caso, radiaciones solares intensas habrían corrompido datos esenciales del funcionamiento, desencadenando un comportamiento anómalo del avión y obligando a un aterrizaje de emergencia.
Airbus indicó que más de la mitad de su familia de aviones más vendida se ve afectada por esta vulnerabilidad. La orden, de carácter inmediato, implica la puesta en tierra de miles de aeronaves alrededor del mundo, una situación inédita para el fabricante europeo.
Reemplazo urgente del software y demoras inevitables
La compañía explicó que el 85% de los aviones afectados podrán resolver el desperfecto reinstalando la versión anterior del software, un procedimiento que demandará “unas horas” y que, según Airbus, no debería generar retrasos prolongados en la programación de vuelos.
No obstante, unos 1.000 aviones requerirán un reemplazo completo del hardware vinculado al sistema ELAC, lo que podría demorar semanas. Para aerolíneas con flotas numerosas de la serie A320, estos tiempos representan un desafío operativo de envergadura.
En un comunicado, Airbus reconoció que la medida generará problemas para aerolíneas y pasajeros. “Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, señaló la empresa.
El incidente con JetBlue que disparó la alerta
El fallo fue detectado tras el episodio del 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue experimentó una pérdida de control en vuelo entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos). La aeronave descendió repentinamente sin intervención de los pilotos, lo que obligó a desviar el vuelo y aterrizar en Tampa (Florida). Varios pasajeros resultaron heridos. Técnicos confirmaron luego que el comportamiento anómalo estaba vinculado a un error informático susceptible a la radiación solar. (Con información de DW Noticias)