Irán ratificó que hará "lo necesario" para resguardarse de un eventual ataque de Estados Unidos

Advertencia de Irán. La situación en Medio Oriente suma un nuevo capítulo de tensión luego de las declaraciones del viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Majid Takhet-Ravanchi, quien aseguró que su país "hará lo necesario" para protegerse si Estados Unidos finalmente decide tomar parte activa en el conflicto y colaborar con Israel. La advertencia llegó durante una entrevista emitida por la cadena estadounidense CNN.

En ese marco, el funcionario iraní fue categórico: "si Estados Unidos se involucra no tendremos las manos atadas", dejando abierta la posibilidad de una respuesta directa y contundente. Si bien evitó detallar cómo actuaría su país ante una eventual ofensiva estadounidense, fuentes cercanas al régimen de Teherán ya anticiparon que las fuerzas iraníes atacarían algunas o todas las bases militares norteamericanas desplegadas en Medio Oriente, entre ellas las ubicadas en Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

"Irán hará lo necesario para proteger a su pueblo y también sus intereses", subrayó Ravanchi, quien dejó en claro que su país no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo que considera un nuevo capítulo de intervención extranjera en la región.

Acusaciones cruzadas contra EE.UU. e Israel por su implicancia en el conflicto

Durante la entrevista, Majid Takhet-Ravanchi también se refirió a la posición de Estados Unidos respecto a su implicancia en el conflicto, y aseguró que Washington no ha sido neutral. Según el diplomático, "Estados Unidos ha colaborado con Israel, aunque dijeron que no tenían nada que ver, lo cual no es cierto", elevando aún más la tensión entre ambas naciones.

Este tipo de declaraciones apuntan a profundizar la crisis diplomática entre Irán y Estados Unidos, en un contexto donde cualquier acción o declaración puede desencadenar consecuencias a gran escala. A su vez, el respaldo histórico de Washington a Israel en materia militar y de inteligencia es interpretado por Teherán como una amenaza directa a su soberanía.

Las palabras de Ravanchi llegan en un momento delicado para la región, con una escalada militar que mantiene en vilo a la comunidad internacional y pone el foco sobre las consecuencias de una posible guerra abierta entre potencias con intereses estratégicos en Medio Oriente.

Irán advierte sobre posibles ataques a instalaciones nucleares

Uno de los puntos más sensibles abordados por Ravanchi fue el referido a un eventual ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, específicamente la planta subterránea de Fordow, ubicada en la provincia de Qom. El viceministro fue tajante al afirmar que "de acuerdo con el derecho internacional sería un delito por parte de Israel y Estados Unidos".

Asimismo, recordó que "así lo establece la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)", organismo internacional encargado de supervisar y verificar el uso pacífico de la energía nuclear. Fordow es una instalación de alta seguridad donde se desarrolla parte del programa nuclear iraní, y se encuentra resguardada entre las montañas, con un acceso extremadamente limitado.

Las declaraciones del canciller iraní, junto con las advertencias sobre una posible respuesta militar ante cualquier intervención extranjera, refuerzan la percepción de un conflicto que podría escalar más allá de las fronteras regionales. La comunidad internacional sigue de cerca cada movimiento, en un tablero geopolítico cada vez más volátil y peligroso.