Personal presentó nueva edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo” y la actualización de la guía Periodismo IA 

El encuentro contó con la exposición de Juan Carlos López Calvet, especialista en ingeniería de datos aplicada al periodismo, director de Schibsted News Media.
Personal presentó una nueva edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo”, en la que participaron periodistas y referentes de medios de comunicación de todo el país.
El especialista en ingeniería de datos aplicada al periodismo, Juan Carlos López Calvet, fue el encargado de realizar la ponencia central. En su presentación, reflexionó acerca del uso de la IA de manera pragmática, responsable y alineada con estándares editoriales rigurosos y realizó una demostración de usos prácticos para aplicar la IA en tareas y rutinas periodísticas.
En su discurso, destacó las cuatro verticales que rigen el uso de la IA en el trabajo periodístico en el grupo de medios noruego: “La IA para trabajar mejor, la IA para servir mejor a la audiencia, la IA para crear nuevos productos y la IA para el uso responsable como condición de escala.” También, remarcó que existen tensiones que toda redacción debe enfrentar ante nuevos escenarios de trabajo, la velocidad en los procesos por sobre la seguridad de los datos; la autonomía frente a la confianza de la infraestructura tradicional, y el riesgo de la experimentación por sobre la confianza editorial. Para cerrar su ponencia, Juan Carlos López Calvet concluyó “La inteligencia artificial crea valor cuando mejora la cadena de tareas en su totalidad, no sobre una tarea aislada”.
Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, estuvo a cargo de la apertura del encuentro. Durante su presentación, expresó: “Tenemos la misión, a través de este ciclo y de nuestro programa institucional Redacciones5G, de acompañar la evolución del periodismo. Hoy presentamos una nueva edición de la guía Periodismo IA que incorpora los avances de la inteligencia artificial, ya integrada en la vida cotidiana y a la práctica periodística. Cada instancia reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del periodismo y de la tecnología como habilitador de su evolución.
El evento estuvo moderado por Lucila Lopardo, periodista y productora de contenidos. En tanto, del panel de reflexión local participaron: Marcos Calligaris, director de Contenidos de Cadena3 y Patricio Caruso, editor general digital de TN.
Redacciones5G fue reconocido internacionalmente por la Sociedad Interamericana de Prensa, con el premio “Amigo de la prensa” , reafirmando su aporte a la libertad de prensa y la capacitación profesional.
Más de 10 años de Redacciones5G
Redacciones 5G surgió hace más de 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Personal que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa contribuyó a construir un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.
Hasta la fecha, el programa recorrió más de 500 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. Además, Redacciones5G de Personal desarrolla Redacciones5G–Video Podcast, un Newsletter mensual gratuito, un asistente virtual de Periodismo IA, y este año lanzamos la edición 2.0 de nuestra guía que incorpora los avances de la inteligencia artificial, ya integrada en la vida cotidiana y en la práctica periodística, transformando la morfología de las redacciones, desarrollando nuevas familias de roles, nuevas herramientas que amplían y complementan las capacidades humanas, y nuevas formas de relacionarse con las audiencias.
Hace más de una década, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Personal, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.
La ponencia completa de Juan Carlos López Calvet estará disponible en la sección dedicada Redacciones5G en la web institucional de Personal junto con las ediciones anteriores: https://institucional.telecom.com.ar/prensa/redacciones/itp
Sobre las jornadas de “Innovación, Tecnología y Periodismo” de Personal
Espacio de encuentro para periodistas y profesionales de la comunicación y de los medios, que acerca las experiencias de figuras referentes más destacadas a nivel internacional, con el objetivo de alentar debate local sobre la transformación digital de los medios y la profesión. La propuesta nació en 2017, en la Ciudad de Bs.As., con la participación del periodista norteamericano, Andrew Phelps, director de Producto de The New York Times.
En 2018, Aaron Pilhofer, periodista norteamericano y catedrático en Innovación de la Universidad de Temple, especializado en periodismo de datos, fue la figura central de la jornada en la misma ciudad. Mientras que, Ismael Nafría, periodista español, realizó su ponencia en la edición de la ciudad de Córdoba. Y en la edición de Salta, el consultor de medios brasilero, Eduardo Tessler, hizo lo propio.
En 2019, Amanda Zamora, directora de Audiencia de Texas Tribune, fue la figura central de la jornada en Bs. As. En el mismo año, Emilio Garcia Ruiz, editor General Digital de The Washington Post, y Pepe Cerezo, especialista internacional en Estrategia y Desarrollo de Medios Digitales, fueron los expositores magistrales en las ediciones de S.M. de Tucumán y Rosario, respectivamente.
En 2023, el recordado especialista Mario Tascón Ruiz, director de Prodigioso Volcán, consultora española de innovación tuvo su participación en Buenos Aires En 2024, también en Buenos Aires, la figura central fue Martin Baron, exdirector ejecutivo de The Washington Post. Y el último año, Rosental Alves, el experto en periodismo digital, profesor en la Universidad de Texas en Austin y pionero del periodismo digital, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Y Miguel Carvajal Prieto, periodista, investigador y profesor español, director del Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández.
Para más info: https://institucional.telecom.com.ar/prensa/redacciones
Somos Personal
Somos Personal, la marca de servicios de Telecom Argentina SA, Integramos un ecosistema de servicios que amplía el acceso y el uso de la tecnología.
Ofrecemos conectividad fija y móvil en todo el país a través de Personal Fibra y Personal Móvil, con redes de fibra óptica, 4G y 5G que sostienen la vida digital de personas, hogares y organizaciones. Con Personal Flow acercamos TV y streaming; con Personal Pay, soluciones financieras digitales; con Personal Tech, servicios de tecnología y transformación digital para empresas y organismos públicos; y con Personal Smarthome y Tienda Personal, soluciones para hogares conectados y acceso a dispositivos. Estamos presentes en Argentina y Paraguay, y ofrecemos TV paga en Uruguay.