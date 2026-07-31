Enersa mejora el abastecimiento eléctrico en la zona rural de Gualeguay

Enersa continúa ejecutando obras de infraestructura eléctrica en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la red y responder al crecimiento de la demanda energética en todo el territorio entrerriano.
La empresa ENERSA avanza con una nueva obra en la Subestación Transformadora (SET) El Octavo, en el departamento Gualeguay, que permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento eléctrico, fortalecer la confiabilidad del sistema y brindar un servicio de mayor calidad a los usuarios de la zona.
Enersa continúa ejecutando obras de infraestructura eléctrica en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la red y responder al crecimiento de la demanda energética en todo el territorio entrerriano.
En ese marco, la empresa construye una nueva salida de distribución de 13,2 kV en la Subestación Transformadora (SET) El Octavo. Esta intervención ampliará la capacidad de abastecimiento del sistema eléctrico rural y permitirá atender las nuevas necesidades energéticas de la región.
Desde esta nueva salida se alimentará una obra de electrificación rural financiada por la Secretaría de Energía de la Provincia, destinada a ampliar la cobertura del servicio y acompañar el desarrollo productivo de ese sector del departamento.
Los trabajos comprenden la incorporación de nuevo equipamiento para la operación y protección de la red, el tendido de cables subterráneos de media tensión y la adecuación de los sistemas de comando, control y telecontrol de la SET. Asimismo, se instalarán nuevos dispositivos que optimizarán el funcionamiento de las instalaciones y mejorarán la capacidad de respuesta del sistema ante eventuales contingencias.
Una vez finalizada, la obra aumentará la capacidad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio eléctrico en la zona rural de Gualeguay, acompañando el crecimiento de la demanda y el desarrollo de las actividades productivas.
Esta intervención forma parte del plan de inversiones que Enersa ejecuta en toda la provincia para modernizar la infraestructura eléctrica, optimizar el desempeño de la red y continuar brindando un servicio cada vez más seguro, eficiente y confiable para los entrerrianos.