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Enersa ejecuta una obra para mejorar el servicio eléctrico en Nogoyá

20 de Marzo de 2026
Enersa ejecuta una obra en Nogoyá
Enersa ejecuta una obra en Nogoyá

Enersa lleva adelante una obra clave para mejorar el servicio eléctrico en Nogoyá y acompañar el crecimiento de la demanda en la ciudad. La inversión supera los 1200 millones de pesos.

 

El proyecto contempla el tendido de conductores subterráneos de 13,2 kV para nuevos distribuidores, alimentados desde la Estación Transformadora Nogoyá, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, dentro de la planta urbana de la ciudad, junto con la ejecución de obras complementarias.A su vez, los trabajos se desarrollan en el sector del Distribuidor Nogoyá – Ruta 26, donde se ejecutan tareas de zanjeo, colocación de cables, tuneleado y reparación de veredas.

 

En total, la obra contempla 17,5 kilómetros de cable subterráneo. También suma equipamiento para optimizar el funcionamiento de la red eléctrica.El proyecto se organiza en siete etapas. Solo resta completar una etapa y media para finalizarlo.Cuando la obra esté terminada, el sistema eléctrico de Nogoyá será más robusto.

 

Esto permitirá mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano y productivo de la ciudad.

Temas:

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