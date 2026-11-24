REDACCIÓN ELONCE
Ismael Bongiovanni, gerente zonal del Banco Credicoop, analizó en Plaza Mansilla, por Elonce, las dificultades de las pymes, la incertidumbre financiera, el acceso al crédito y la importancia de contar con una banca provincial en Entre Ríos.
El gerente zonal del Banco Credicoop, Ismael Bongiovanni, analizó la situación económica y financiera de la Argentina y manifestó su preocupación por la caída de la actividad productiva, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y la falta de inversiones. En diálogo con Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también abordó el funcionamiento del sistema bancario y la necesidad de modificar la Ley de Entidades Financieras.
Al referirse a la volatilidad de los mercados, el entrevistado planteó que el comportamiento de los indicadores financieros debía analizarse en función de las decisiones adoptadas por la administración nacional.
“No diría que es un problema del sistema financiero, sino del modelo económico que está llevando adelante el Gobierno”, sostuvo Bongiovanni, quien relacionó la incertidumbre de los inversores con la evolución de la inflación y los compromisos financieros del país.
Los vencimientos de deuda y la incertidumbre financiera
El gerente bancario explicó que las perspectivas de crecimiento constituyen uno de los factores que inciden en las decisiones de los inversores, particularmente ante las obligaciones que deberá afrontar la Argentina durante el próximo año.
“Los próximos vencimientos de deuda del 2027 ponen en el eje una situación muy compleja, que es cómo vamos a conseguir los dólares para pagar. Esto sí les toca el bolsillo a los inversores”, advirtió.
Asimismo, consideró que las modificaciones cambiarias en países vecinos, particularmente en Brasil, representaban una dificultad adicional para los sectores productivos argentinos. “Nosotros competimos y quedamos caros con relación a nuestro socio comercial”, señaló.
La situación de las pymes y las economías regionales
Bongiovanni cuestionó la orientación de las políticas económicas hacia determinados sectores exportadores y manifestó su preocupación por el desempeño de actividades industriales como la fabricación de calzado, textiles, automóviles y maquinaria agrícola.
“No es solo la producción en términos de creación de bienes, sino cómo eso impacta y derrama en una comunidad, en una sociedad”, explicó el entrevistado.
En ese sentido, hizo especial referencia a las consecuencias que puede generar la pérdida de puestos laborales en pequeñas localidades del interior del país. “Son ciudades muy chicas en las que cualquier movimiento de una empresa radicada, sea láctea, textil o siderúrgica, el cierre de eso impacta fuertemente”, manifestó.
La caída del consumo y las dificultades para invertir
Durante la entrevista, el gerente zonal del Banco Credicoop analizó las consecuencias que, a su entender, tuvieron las políticas de ajuste sobre el mercado interno. También planteó interrogantes acerca de las posibilidades de recuperación durante 2027.
“Nosotros somos un país que nos hemos desarrollado a partir del consumo, con nuestra generación de clase media que básicamente trabaja a partir de eso”, afirmó.
Respecto de las decisiones empresariales, se refirió a las posibilidades de ampliar establecimientos, incorporar tecnología y generar nuevos puestos de trabajo. “En la medida en que no haya medidas tendientes a mejorar el consumo, nadie va a querer invertir porque todos están a la baja”, remarcó.
El acceso al crédito y la falta de inversiones productivas
Consultado sobre las herramientas de financiamiento disponibles y el crecimiento de la morosidad, Bongiovanni diferenció las dificultades para afrontar obligaciones financieras de la función que cumplen los préstamos dentro del sistema económico.
“El crédito es un dinamizador de las economías. En general, no hay ninguna economía que pueda desarrollarse al margen del crédito. Y el crédito es el resultado del ahorro del resto de la comunidad”, afirmó.
Sin embargo, señaló que las líneas destinadas a la expansión empresarial perdieron protagonismo. “El crédito que todavía tiene algún dinamismo es el crédito de capital de trabajo, porque es el que te permite resolver las cuestiones inmediatas. Pero después tenés que ver cómo es el recupero de ese crédito”, precisó.
La importancia de una banca provincial para Entre Ríos
Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con la ausencia de una entidad bancaria estatal en Entre Ríos. Bongiovanni repasó el proceso de privatización de los bancos provinciales durante la década de 1990 y analizó las consecuencias de aquella transformación.
“Los bancos de provincia, a los que conocimos hasta los años '90, tenían una misión fundamental, que era servir de apoyo a las economías regionales de esa provincia”, recordó.
Según explicó, esas instituciones permitían acompañar las decisiones estratégicas de los gobiernos mediante herramientas específicas de financiamiento. “La propia provincia definía los sectores de la economía que quería desarrollar y, siendo los dueños del banco, definían apoyar esos desarrollos con líneas de crédito especiales”, agregó.
La pérdida de soberanía financiera
Bongiovanni también se refirió a la fusión del Banco Entre Ríos con el Banco de Santa Fe, entidades pertenecientes al Grupo Petersen, y analizó los motivos empresariales que, según su interpretación, impulsaron esa decisión.
“Las decisiones de qué líneas de crédito, en qué condiciones, las fija el dueño del banco, no el gobernador de la provincia ni la Legislatura”, manifestó.
Además, hizo referencia a las disposiciones de la Constitución entrerriana sobre la banca provincial. “Es una dificultad que atraviesa a todas las provincias que privatizaron sus bancos, donde han perdido soberanía financiera y, esencialmente, soberanía para direccionar sus propios recursos hacia los sectores productivos de la provincia”, consideró.
Las billeteras virtuales y los desafíos de la regulación
El crecimiento de las plataformas digitales de servicios financieros fue otro de los temas abordados durante la entrevista. El gerente zonal del Banco Credicoop recordó las transformaciones que experimentó el sector durante la emergencia sanitaria.
“Las billeteras virtuales irrumpieron fuertemente postpandemia. La pandemia obligó a que se trabajara de una manera financiera diferente, ya sin la presencialidad de la gente en los bancos”, explicó.
No obstante, manifestó su preocupación por las diferencias regulatorias entre las entidades bancarias y las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros. Particularmente, cuestionó las condiciones de otorgamiento de préstamos, las tasas de interés y los mecanismos de protección de los fondos de los usuarios.
El cooperativismo y su relación con la política
Durante el diálogo con Elonce, Bongiovanni también fue consultado sobre la relación entre el Banco Credicoop y el Partido Solidario, espacio político encabezado por Carlos Heller.
“Nosotros somos un banco cooperativo. Como cualquier cooperativa, dentro del banco existen distintas expresiones desde lo político, desde lo social. Como figura estrictamente cooperativa no tenemos una identificación partidaria de ninguna manera”, aclaró.
Asimismo, explicó que el Partido Solidario surgió vinculado a los valores del movimiento cooperativo, aunque diferenció ambas estructuras. “En nuestro banco los socios son de cualquier denominación política. Nuestros consejeros y nuestros integrantes de comisiones de asociados son plurales”, afirmó.
La propuesta de modificar la Ley de Entidades Financieras
El entrevistado recordó que desde el movimiento cooperativo se impulsaron iniciativas legislativas para modificar el marco normativo que regula el funcionamiento del sistema bancario argentino.
“Nosotros decimos que la ley debe tener un eje fundamental en la tutela de los derechos de los usuarios financieros”, expresó Bongiovanni.
Entre las propuestas mencionó la posibilidad de establecer obligaciones específicas para las entidades. “Un porcentaje de su cartera debe estar destinado a créditos hipotecarios. Un porcentaje debe estar destinado a los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Un porcentaje tiene que estar destinado a emprendedores”, detalló.
Las herramientas para reactivar la economía
Bongiovanni también cuestionó las dificultades que enfrentan quienes buscan acceder a un crédito hipotecario y recordó experiencias anteriores de financiamiento mediante mecanismos de actualización de las obligaciones.
“Yo voy a un banco, dejo mi dinero y no sé qué hace el banco con ese dinero, a quién se lo presta, cómo se lo presta, en qué condiciones, si está apoyando determinados sectores productivos o no lo está haciendo”, reflexionó.
Finalmente, consideró que existen instrumentos para promover inversiones y acompañar el crecimiento de las economías regionales. “El Gobierno, incluso a nivel nacional, tiene todas las herramientas para cambiar el sistema económico que está imperante, para reactivar, para poder fomentar. Tiene todo, pero requiere de unas lógicas diferentes”, concluyó en diálogo con Elonce.