Victoria inauguró la temporada de verano y presentó el Operativo Verano Seguro

La ciudad de Victoria inauguró su temporada de verano y playa y presentó Operativo Verano Seguro.

23 de Diciembre de 2025
La ciudad de Victoria inauguró su temporada de verano y playa y presentó Operativo Verano Seguro.

Días pasados quedó inaugurada la temporada de verano 2025 – 2026 en Victoria. El acto se realizó en El Parador Margarita, con una presentación que tuvo todo el color del carnaval y la energía del verano.

 

Así, la ciudad de las Siete Colinas dio inicio al verano, con espacios preparados para recibir a vecinos y visitantes, con playas cuidadas, servicios organizados y un fuerte compromiso colectivo para cuidar la ciudad.

El acto, encabezado por la intendenta Isa Castagnino, destacó la planificación articulada entre todos los estamentos del Estado junto al sector privado para encarar la temporada estival. En este marco, la Municipalidad de Victoria trabajó junto a la Policía y la Prefectura Naval para garantizar la seguridad.

 

En ese sentido, se realizó el lanzamiento del Operativo Verano Seguro un amplio dispositivo de prevención y control policial que se desplegará en todo el territorio provincial durante la temporada estival.

 

Victoria playa verano Turismo
