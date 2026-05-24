 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Vialidad trabaja en la reposición de ripio en la ruta 28 en Feliciano

Las tareas de conservación llevan beneficio a productores, establecimientos escolares, centros de salud y comisarias. Los trabajos son ejecutados con fondos propios del ente vial.

24 de Mayo de 2026
Ruta 28 en Feliciano
Ruta 28 en Feliciano Foto: Gobierno de Entre Ríos

Las tareas de conservación llevan beneficio a productores, establecimientos escolares, centros de salud y comisarias. Los trabajos son ejecutados con fondos propios del ente vial.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a través de la zonal Feliciano, lleva adelante tareas de reposición de ripio en diferentes tramos de la RP Nº 28. Los trabajos son ejecutados con fondos propios del ente vial y lleva beneficio a una amplia comunidad rural donde sobresale la actividad ganadera.

 

Desde la zonal se informó que se utilizarán 1800 m3 para ser distribuido en el tramo de la RP Nº 28 que se extiende desde la RP Nº 1 y atraviesa las escuelas provinciales Nº 3, 6, 26, pasando por la Capilla de Fátima, hasta llegar a la comisaría La Esmeralda. En tanto, que el otro tramo a intervenir de la RP Nº 28 es desde Carpinchorí hasta Feliciano.

 

"La zonal de Vialidad viene dando respuesta en todo el departamento. En estos días se trabaja en un tramo de la ruta 28 donde se llevan tirando unos 25 equipos. Además, se trabaja desde Carpinchorì a Feliciano donde se volcaron unos 30 equipos", especificó la senadora departamental Gladys Domínguez, al destacar el trabajo articulado entre la Provincia y las comunas rurales.

 

La legisladora afirmó que la principal demanda de la comunidad rural es la conservación vial al afirmar que "el camino es salud, es producción, es educación, es seguridad. Lo que más pide la gente del departamento es por la conservación de los caminos".

 

Por su parte, el presidente de la comuna del Distrito Basualdo, Nelson Mármol, destacó el trabajo llevado adelante en su distrito por el ente vial. "Hace tiempo que no se hace un trabajo de cuneteo por ejemplo como el que se realiza ahora. Antes se hacía un repaso de camino y listo".

Temas:

Vialidad provincial ruta provincial 28 departamento Feliciano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso