La actividad se desarrolló en la sede de la Zonal Nogoyá de Vialidad Provincial. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el mantenimiento de caminos de jurisdicción provincial destinados al uso productivo y social.
Vialidad presentó en Nogoyá un convenio para el mantenimiento de caminos provinciales. Este miércoles se realizó una reunión informativa para avanzar en la implementación de un convenio de colaboración entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y gobiernos locales del departamento Nogoyá. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el mantenimiento de caminos de jurisdicción provincial destinados al uso productivo y social.
Del encuentro participaron el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, junto a representantes de las comunas de Don Cristóbal Segunda, XX de Septiembre, Don Cristóbal Primero, Crucesita Tercera, Sauce, Justo José de Urquiza, Betbeder, Crucesita Octava, Febre y Montoya. La actividad se desarrolló en la sede de la Zonal Nogoyá de Vialidad Provincial.
Durante la reunión se brindaron detalles sobre esta nueva herramienta impulsada por el organismo vial, que permitirá a los gobiernos locales asumir tareas de mantenimiento en caminos de jurisdicción provincial, no municipal, a cambio de una asignación mensual destinada a financiar esos trabajos.
"Fue una reunión muy positiva, donde vimos un gran interés por parte de los representantes de los gobiernos locales. Creemos que muchas comunas se van a sumar a esta propuesta", destacó Donda. Asimismo, remarcó el fortalecimiento de la repartición mediante la incorporación de nuevo equipamiento. "Las maquinarias ya están llegando y eso nos pone muy contentos. Ese es el camino que estamos trazando y el que nos pidió el gobernador: estar presentes en el día a día de la gente", expresó.
Por su parte, el senador provincial Rafael Cavagna agradeció "la presencia de las autoridades viales en Nogoyá" y valoró la iniciativa del Gobierno provincial. "Es importante que se avance en la descentralización con recursos para que las comunas puedan llevar adelante el mantenimiento de los caminos. Es una alternativa más para trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales y mantener la red vial en condiciones", sostuvo.
En el marco de la visita al departamento Nogoyá, Donda, acompañado por el senador Cavagna, el intendente de Viale, Carlos Weiss, y los jefes de las zonales Seguí y Nogoyá de la DPV, Omar Weglin y César Traverso, respectivamente, recorrió la obra de mejorado de ripio que se ejecuta desde el acceso a Viale, sobre la ruta provincial Nº 32, hasta el arroyo Durazno, en el departamento Tala. La intervención beneficia además a los departamentos Paraná y Nogoyá, mejorando la conectividad de una importante traza vial de la región.