Vecinos de Pueblo General Alvear se autoconvocaron para pedir mejoras del estado de los caminos

Vecinos de Pueblo General Alvear, a pocos metros de Aldea Brasilera, llevaron adelante una autoconvocatoria para exigir la mejora del estado del acceso y de los caminos de la zona.

Gisela Busano fue la primera en dialogar con Elonce para brindar mayores precisiones al respecto: “Tenemos una problemática que se refiere al acceso de los caminos, no solo hacia el pueblo, sino también los internos. El acceso que nos trae desde la ruta 11 le corresponde a la provincia de Entre Ríos. Hemos reclamado desde hace años y tenemos un expediente que nadie nos ha respondido todavía”.

El estado de los caminos internos. Foto: Elonce

Por tal motivo, exigió: “Es la obra de asfalto porque muchos vecinos somos trabajadores y salimos afuera del pueblo. Necesitamos contar con un acceso seguro, que nos brinde la posibilidad de salir los días de lluvia. No solo los maestros, sino que los profesionales de la salud puedan ingresar al pueblo los días de llueva para asistir a la escuela o al CAPS”.

Gisela Busano se refirió al problema que afrontan a diario. Foto: Elonce

“El problema de los caminos internos del pueblo, ya sea todo alrededor del centro, donde está ubicada la plaza, sino también las bajadas que llevan a la costa, donde viven muchos vecinos y son intransitables en los días de lluvia. Los chicos no pueden acceder a la educación, no pueden asistir a la escuela, las personas con problemas de salud no pueden venir al CAPS”, resumió.