Ayudar hace Bien: la Red Sureste invita a donar útiles para las escuelas Newbery y Garcilaso

Integrantes de una red interinstitucional promueven donaciones para las escuelas Jorge Newbery y Félix Garcilaso, en el marco de la campaña organizada por Ayudar hace Bien.
En el marco de la campaña “Vamos juntos a la Escuela”, impulsada por la fundación Ayudar hace Bien, la denominada Red Interinstitucional Sureste de Paraná, un colectivo de entidades públicas y organizaciones de vecinos, invita a sumarse a donar útiles escolares para las escuelas Jorge Newbery y Félix Garcilaso.
“Estamos trabajando en conjunto para hacer visible esta colecta y que las personas de la comunidad puedan acercar útiles escolares en buen estado”, explicó Ana Durchin, del centro de salud, Jorge Newbery. Además, detalló que también se reciben guardapolvos y zapatillas, aunque el foco principal está puesto en los útiles básicos para el inicio del ciclo lectivo.
Las donaciones pueden coordinarse a través de WhatsApp con cada institución educativa, en el horario de 11 a 16. Desde la organización destacaron la importancia de la participación comunitaria para sostener este tipo de acciones solidarias.
Lidia Camejo, trabajadora social del CAPS Oñativia, explicó que la red funciona desde 2015 y reúne a distintas instituciones del sureste de Paraná. “La metodología de trabajo es reunirnos una vez al mes para abordar distintas problemáticas que surgen en la zona y evaluar cómo intervenir de manera conjunta”, señaló.
En ese sentido, remarcó que muchas de las familias atraviesan múltiples situaciones que requieren una respuesta articulada. “Son las mismas familias que van a la escuela, a los centros de salud o que interviene el Copnaf, entonces la mejor manera es abordarlo en conjunto”, sostuvo.
Además de campañas solidarias, la red trabaja en prevención del suicidio, vacunación y abordajes territoriales, con una planificación anual según las principales demandas detectadas.
Acceso a la educación
Desde los equipos territoriales advirtieron que una de las principales problemáticas es la dificultad de muchas familias para acceder a los útiles escolares. “Los costos de los elementos son, para algunas familias, inaccesibles”, indicaron durante la actividad.
En ese marco, destacaron que la colecta permitirá “llegar a cada uno de esos chicos que hoy lo necesitan” y facilitar el inicio de clases en igualdad de condiciones. También remarcaron que el trabajo en red favorece la resolución de situaciones complejas vinculadas a la escolaridad.
Finalmente, convocaron a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria, al tiempo que subrayaron que el acompañamiento colectivo resulta clave para garantizar el derecho a la educación en los sectores más vulnerables.
Escuelas beneficiadas
Entre las instituciones que participan de la campaña “Vamos juntos a la escuela” se encuentran:
Escuela Estrada, ubicada en la intersección de avenidas Laurencena y Ramírez, cuya directora es María Isabel Monzón. Los interesados en colaborar deben comunicarse con la secretaria escolar a través de WhatsApp al 343 6214807 (solo mensajes de 11 a 16).
Escuela Jorge Newbery, dirigida por Lorena Bletter; y quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de los siguientes teléfonos: 3434 461499, correspondiente a la dirección; 343 4549803, de la secretaría del turno mañana; y 343 4626515, de la secretaría del turno tarde.
Además, es beneficiaria la Unidad Educativa Nº10 Pequitas, que funciona en calles Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas. Desde la institución indicaron que las personas interesadas pueden contactarse al 343 4722012 o al 343 4511676, correspondientes a la seño Lucía y la seño Karina.
A estas instituciones se suman la Escuela Nº88 NINA Bartolomé Mitre, situada en Pronunciamiento 1087; los interesados en colaborar deben coordinar con el directo Mario Frangi, al siguiente número de contacto: 3434250062
Y la Escuela Primaria Nº211 “Félix Miguel Garcilaso”, ubicada sobre calle Ángel Vivanco; los interesados en sumarse a la iniciativa solidaria, deben hacerlo contactándose al 3435000665