Ayudar hace Bien: la Red Sureste invita a donar útiles para las escuelas Newbery y Garcilaso

En el marco de la campaña “Vamos juntos a la Escuela”, impulsada por la fundación Ayudar hace Bien, la denominada Red Interinstitucional Sureste de Paraná, un colectivo de entidades públicas y organizaciones de vecinos, invita a sumarse a donar útiles escolares para las escuelas Jorge Newbery y Félix Garcilaso.

“Estamos trabajando en conjunto para hacer visible esta colecta y que las personas de la comunidad puedan acercar útiles escolares en buen estado”, explicó Ana Durchin, del centro de salud, Jorge Newbery. Además, detalló que también se reciben guardapolvos y zapatillas, aunque el foco principal está puesto en los útiles básicos para el inicio del ciclo lectivo.

Las donaciones pueden coordinarse a través de WhatsApp con cada institución educativa, en el horario de 11 a 16. Desde la organización destacaron la importancia de la participación comunitaria para sostener este tipo de acciones solidarias.

“Vamos juntos a la Escuela”: la Red Sureste invita a sumarse a la campaña solidaria

Lidia Camejo, trabajadora social del CAPS Oñativia, explicó que la red funciona desde 2015 y reúne a distintas instituciones del sureste de Paraná. “La metodología de trabajo es reunirnos una vez al mes para abordar distintas problemáticas que surgen en la zona y evaluar cómo intervenir de manera conjunta”, señaló.

En ese sentido, remarcó que muchas de las familias atraviesan múltiples situaciones que requieren una respuesta articulada. “Son las mismas familias que van a la escuela, a los centros de salud o que interviene el Copnaf, entonces la mejor manera es abordarlo en conjunto”, sostuvo.

Además de campañas solidarias, la red trabaja en prevención del suicidio, vacunación y abordajes territoriales, con una planificación anual según las principales demandas detectadas.

Centro Comunitario Jorge Newbery

Acceso a la educación

Desde los equipos territoriales advirtieron que una de las principales problemáticas es la dificultad de muchas familias para acceder a los útiles escolares. “Los costos de los elementos son, para algunas familias, inaccesibles”, indicaron durante la actividad.

En ese marco, destacaron que la colecta permitirá “llegar a cada uno de esos chicos que hoy lo necesitan” y facilitar el inicio de clases en igualdad de condiciones. También remarcaron que el trabajo en red favorece la resolución de situaciones complejas vinculadas a la escolaridad.

Finalmente, convocaron a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria, al tiempo que subrayaron que el acompañamiento colectivo resulta clave para garantizar el derecho a la educación en los sectores más vulnerables.

Escuelas beneficiadas

Entre las instituciones que participan de la campaña “Vamos juntos a la escuela” se encuentran:

Escuela Estrada, ubicada en la intersección de avenidas Laurencena y Ramírez, cuya directora es María Isabel Monzón. Los interesados en colaborar deben comunicarse con la secretaria escolar a través de WhatsApp al 343 6214807 (solo mensajes de 11 a 16).

Escuela Jorge Newbery, dirigida por Lorena Bletter; y quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de los siguientes teléfonos: 3434 461499, correspondiente a la dirección; 343 4549803, de la secretaría del turno mañana; y 343 4626515, de la secretaría del turno tarde.

Además, es beneficiaria la Unidad Educativa Nº10 Pequitas, que funciona en calles Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas. Desde la institución indicaron que las personas interesadas pueden contactarse al 343 4722012 o al 343 4511676, correspondientes a la seño Lucía y la seño Karina.

A estas instituciones se suman la Escuela Nº88 NINA Bartolomé Mitre, situada en Pronunciamiento 1087; los interesados en colaborar deben coordinar con el directo Mario Frangi, al siguiente número de contacto: 3434250062

Y la Escuela Primaria Nº211 “Félix Miguel Garcilaso”, ubicada sobre calle Ángel Vivanco; los interesados en sumarse a la iniciativa solidaria, deben hacerlo contactándose al 3435000665