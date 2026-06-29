Vacaciones de invierno: habrá propuestas gratuitas para niños en la Biblioteca Popular del Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Popular iniciará este miércoles un ciclo gratuito destinado a niños de entre 4 y 8 años, con narraciones, canciones y actividades creativas, supo Elonce. La propuesta se desarrollará durante cuatro jornadas y busca incentivar el hábito de la lectura en las vacaciones de invierno.
La Biblioteca Popular del Paraná pondrá en marcha este miércoles 1 de julio el ciclo "Titanes de la Imaginación", una propuesta gratuita destinada a niños de entre 4 y 8 años que combinará narraciones de cuentos, canciones, construcción de personajes y distintas actividades recreativas con el objetivo de promover la lectura desde la infancia.
Belén Pérez Lindo explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir del programa "Por Más Lectores" de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que permitió acceder a financiamiento para adquirir nuevo material bibliográfico y desarrollar actividades abiertas a la comunidad.
"Titanes de la Imaginación es un ciclo que vamos a abrir este miércoles 1 de julio a partir de las 15.30. Serán cuatro fechas y es una actividad destinada a niños y niñas de entre 4 y 8 años, pensando también en las vacaciones de invierno y siempre promoviendo la lectura", expresó.
Cuentos, música y creatividad
La actividad será libre y gratuita, aunque los organizadores solicitaron que los niños concurran acompañados por un adulto. "Habrá narraciones de cuentos, canciones, construcción de personajes y muchas actividades para los chicos. Además, habrá libros a disposición para compartir", indicó Pérez Lindo.
Las jornadas se desarrollarán en las siguientes fechas:
-Miércoles 1 de julio, a las 15.30.
-Miércoles 8 de julio, a las 15.30.
-Viernes 17 de julio, a las 15.30.
-Sábado 1 de agosto, a las 10.30.
Promover el camino lector
Desde la Biblioteca Popular remarcaron que el principal objetivo de la propuesta es incentivar el contacto de los niños con los libros desde edades tempranas.
"Siempre buscamos promover la lectura, sobre todo en la infancia, para que los chicos vayan construyendo ese camino lector. También queremos abrir las puertas de la biblioteca para que las familias conozcan los libros nuevos y todo lo que ofrecemos", destacó.
La iniciativa también responde a una consulta frecuente de las familias durante el receso escolar. "Siempre nos preguntan si habrá actividades para los chicos en vacaciones. Por eso decidimos organizar este ciclo antes, durante y después del receso invernal", señaló.
La biblioteca permanecerá abierta
Pérez Lindo aclaró además que la institución no modificará su funcionamiento durante las vacaciones de invierno. "La biblioteca seguirá abierta en los horarios habituales. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13", informó.
Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de las actividades y a acercarse a conocer la institución. "La idea es acercar a toda la familia a la biblioteca para que conozcan nuestros libros y, si se asocian, muchísimo mejor también", concluyó.