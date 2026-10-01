UPCN destacó la capacitación como eje de la carrera administrativa: más de 5.000 trabajadores formados

Adriana Satler resaltó el impulso del sindicato a la formación como herramienta de promoción laboral. Entre febrero y agosto, UPCN capacitó a 5.067 trabajadores estatales y otorgó 5.554 certificados.
Desde UPCN destacaron que la capacitación "es hoy eje central de la carrera administrativa. Actualmente todos los gremios están hablando de cómo capacitar a los empleados públicos”, dijo la Secretaria de Capacitación, Adriana Satler. En ese sentido subrayó que “gracias al impulso de nuestro Sindicato, la formación de los trabajadores ya se ha instalado como un eje central de la carrera administrativa”.
La dirigente sindical recordó que, cuando aún se discutía sobre este tema, el otro gremio planteó en la mesa paritaria que continuara la modalidad de antigüedad como único criterio para recategorizar.
“En ese momento, desde UPCN planteamos la necesidad de impulsar a la capacitación como un medio de promoción. Nuestra postura fue la que finalmente prosperó y gracias a eso es que hoy podemos estar pensando en una administración pública con trabajadores cada vez más preparados, que cuenten con más herramientas para llevar adelante su tarea cotidiana”, aseveró al respecto.
“Pero el mérito más importante es que todos los gremios hoy estén hablando de cómo capacitar a los empleados públicos”, resaltó Satler. Remarcó que “para los trabajadores, ya no se trata únicamente de capacitarse sólo para acceder a la recategorización. Hemos logrado instalarlo como un eje central de la carrera”, subrayó.
Mas de cinco mil trabajadores capacitados
La Secretaria de Capacitación dio datos respecto a la cantidad de trabajadores que han recibido formación gracias a las propuestas que brinda UPCN en distintas localidades de la provincia.
“Desde febrero y hasta fines de agosto de este año, un total de 5067 compañeros se han capacitado gracias a nuestro Sindicato”, precisó Satler.
Asimismo comentó que ya se han otorgado 5554 certificados a trabajadores de la administración pública que participaron de las distintas capacitaciones durante ese mismo período. La dirigente gremial explicó que la diferencia de números reside en que algunos trabajadores realizaron más de una instancia formativa.
Recordó que las capacitaciones incluyen temáticas vinculadas a las necesidades actuales de la administración pública, como Inteligencia Artificial en el Estado; Empleo Público y Normativas Vigentes; Procedimiento Administrativo; Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; Ética Pública; Salud Laboral; RCP/DEA y Primeros Socorros; Redacción Administrativa, como también temáticas que tienen que ver con Habilidades Blandas y Salud Mental. Están abiertas a todos los trabajadores estatales, independientemente de su afiliación sindical.
Por último remarcó que “todas estas propuestas forman parte del Plan Provincial de Capacitación y cuentan con sus respectivas resoluciones oficiales, que les otorgan validez para los procesos de recategorización y también para los concursos dentro de la administración pública”.