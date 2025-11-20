Una fundación donó las cubiertas para la unidad de rescate de Bomberos de Ceibas

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas confirmaron que su unidad de primera intervención, que había sido retirada de servicio por falta de cubiertas, podrá volver a operar tras recibir una donación que permitirá reemplazar los seis neumáticos necesarios para garantizar su funcionamiento.

La actualización se conoció este jueves, cuando la institución informó que la Fundación Mariquita Sánchez de Thompson decidió adquirir las cubiertas del móvil 24, luego de conocer la situación a través de los medios de comunicación. Desde el cuartel expresaron su satisfacción por la rápida respuesta solidaria.

“Estamos gratamente emocionados por esta donación de la fundación, que tiene domicilio en Buenos Aires”, señalaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Las autoridades remarcaron el rol de los medios de comunicación que difundieron la problemática. “Agradecemos a todos los medios que se hicieron eco de la necesidad de los bomberos voluntarios de Ceibas”, expresaron.

La unidad volverá al servicio en los próximos días

Según adelantaron, en las próximas horas coordinarán el retiro de las cubiertas donadas para instalarlas en el móvil 24. Una vez completada la tarea, la unidad de rescate podrá reincorporarse al servicio activo como vehículo de primera intervención en emergencias.

“Muchísimas gracias a todos los que están colaborando y a los que han colaborado”, señalaron desde el cuartel.

La Fundación Mariquita Sánchez de Thompson es una organización cultural y social en Argentina que rinde homenaje a Mariquita Sánchez de Thompson, una figura histórica destacada del siglo XIX. Mariquita Sánchez es reconocida por su papel en la vida intelectual y social de Buenos Aires, así como por su influencia en la independencia argentina.

La fundación se dedica a promover la historia, la cultura y los derechos de las mujeres, y organiza diversas actividades, talleres, conferencias y exposiciones que fomentan el conocimiento sobre la figura de Mariquita Sánchez y su contexto histórico. Además, busca impulsar la participación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad contemporánea.