Termas Bajo las Estrellas: Colón realizó la apertura nocturna del complejo  

La Municipalidad de Colón acompañó el lanzamiento de "Termas Bajo las Estrellas", un evento que marcó un hecho inédito en la historia del complejo termal: la apertura del predio en horario nocturno para el desarrollo de una propuesta turística innovadora. La experiencia, realizada el viernes 21 de noviembre en el marco del fin de semana largo, en un sector exclusivo y especialmente acondicionado, integró aguas termales, observación astronómica, prácticas de bienestar y gastronomía regional.

El ingreso de los primeros visitantes fue recibido con gran entusiasmo, destacándose personas provenientes de Tandil, La Plata, zona Oeste del Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paysandú, Concepción del Uruguay, Villa Elisa y diversas localidades de la microrregión Tierra de Palmares. Para muchos residentes, fue su primera vez en las termas de noche, descubriendo un espacio transformado por la iluminación, la tranquilidad del entorno y el cielo abierto como protagonista.

Una de las primeras visitantes en ingresar al agua expresó: "Es la primera vez que vivimos esto en Termas de Colón. No imaginé que fuera tan cálido, tan lindo y tan relajante. Pensé que iba a sentir frío, pero no se siente nada. El agua está perfecta. Es único. Lo súper recomiendo".

Bienestar, astroturismo y conexión con la naturaleza

El programa incluyó baños termales nocturnos, una experiencia muy valorada por su carácter novedoso y su ambiente de calma; observación astronómica guiada con telescopios; prácticas de respiración consciente; y un cierre de sonoterapia que permitió a los asistentes reconectar con su cuerpo y reducir tensiones al final de la jornada. El diseño del sector exclusivo y el acompañamiento profesional generaron un clima de armonía que definió la identidad de esta primera edición.

El jefe operativo de Termas Colón, Sebastián García, valoró profundamente el impacto del evento: "Estamos muy satisfechos con esta primera edición, que marca el inicio de un nuevo ciclo de experiencias en Termas Colón. Esta apertura nocturna es histórica para el complejo y se alinea con los desafíos del turismo actual: innovar, crear nuevas vivencias y darle valor agregado a lo que ya ofrecemos. La respuesta de la gente superó nuestras expectativas y confirma que este es el camino".

García también destacó el trabajo articulado entre instituciones: "Esto fue posible gracias al directorio de la Caja Municipal, a los concesionarios, a la empresa Sol Colón y a todo el entramado turístico público-privado de la ciudad. Más de 50 personas trabajan todos los días para garantizar un servicio de excelencia, y esta propuesta debía estar a la altura de esos estándares".

Por su parte, Erika Perrone, de Sol Colón, reforzó la importancia del acompañamiento regional: "Fue emocionante ver turistas y vecinos compartiendo este momento. Esta experiencia no es solo para quienes nos visitan, sino para quienes viven acá y tal vez nunca habían visto las termas de noche. La sonoterapia como cierre fue muy especial, un verdadero espacio para bajar los decibeles, escucharse y priorizarse. El comentario general fue siempre el mismo: 'nos encantó'".

Continuidad de la propuesta

La Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón acompañó la organización, difusión y logística del evento, consolidando el trabajo articulado entre el sector público y privado en la búsqueda de nuevas propuestas para fortalecer el turismo durante todo el año.

Tras los resultados positivos de esta primera edición, los organizadores adelantaron que se evalúa ofrecer esta experiencia semanalmente durante la temporada de verano, incorporando mejoras y nuevas sorpresas para enriquecer su desarrollo.