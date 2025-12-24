 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad En la noche del miércoles

Suma de Voluntades realizó la cena navideña en la Plaza 1º de Mayo: “La idea es llevar esperanza y amor”

La solidaridad de Suma de Voluntades tuvo lugar en la Plaza 1º de Mayo a horas de celebrarse la Navidad. Además, agregaron que durante jueves y viernes se entregarán regalos a los niños en diferentes barrios, plazas y hospitales.

24 de Diciembre de 2025
Suma de Voluntades realizó su cena navideña en Plaza 1º de Mayo
Suma de Voluntades realizó su cena navideña en Plaza 1º de Mayo Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se llevó a cabo la cena navideña en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná, evento organizado por Suma de Voluntades.

 

 

Ana Lisa dialogó con Elonce y sostuvo: “Feliz Navidad para todas las personas que colaboran con nosotros en todas las actividades. Es una noche muy importante para nosotros y para cada una de las personas que está acá compartiendo con nosotros. La idea es llevar un poquito de esperanza y amor a cada uno de ellos”.

 

Foto: Elonce.
“Hay budín, garrapiñada, maní con chocolate, turrón, medialunas, empanadas, pata, pernil e hicimos sanguchitos y papitas”, exclamó sobre el menú. Asimismo, comentó que desde el martes inició la búsqueda de la comida. “Desde las cinco de la tarde estamos armando todo”, comentó.

 

Foto: Elonce.
Asimismo, ya adelantó que el jueves, ya en Navidad, Papá Noel visitará el barrio Antártida y San Martín. “Todos hicieron las cartitas y tienen todos los chicos su regalo. Estamos muy felices porque la campaña fue hermosa y cada niño va a tener el regalo que pidió”, exclamó.

 

Foto: Elonce.
“El viernes se hace la recorrida completa. Vamos a todas las plazas: la de los Bomberos, Sáenz Peña y hospitales. Se les entrega a todos los niños”, recalcó.

 

 

“El compromiso se renueva todos los años. Una persona una vez que abre los ojos no los puede volver a cerrar”, finalizó la voluntaria.

 

Cena navideña de "Suma de Voluntades" en Plaza 1º de Mayo

Temas:

Suma de Voluntades Cena navideña
