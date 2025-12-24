Suma de Voluntades realizó la cena navideña en la Plaza 1º de Mayo: “La idea es llevar esperanza y amor”

REDACCIÓN ELONCE
La solidaridad de Suma de Voluntades tuvo lugar en la Plaza 1º de Mayo a horas de celebrarse la Navidad. Además, agregaron que durante jueves y viernes se entregarán regalos a los niños en diferentes barrios, plazas y hospitales.
Se llevó a cabo la cena navideña en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná, evento organizado por Suma de Voluntades.
Ana Lisa dialogó con Elonce y sostuvo: “Feliz Navidad para todas las personas que colaboran con nosotros en todas las actividades. Es una noche muy importante para nosotros y para cada una de las personas que está acá compartiendo con nosotros. La idea es llevar un poquito de esperanza y amor a cada uno de ellos”.
“Hay budín, garrapiñada, maní con chocolate, turrón, medialunas, empanadas, pata, pernil e hicimos sanguchitos y papitas”, exclamó sobre el menú. Asimismo, comentó que desde el martes inició la búsqueda de la comida. “Desde las cinco de la tarde estamos armando todo”, comentó.
Asimismo, ya adelantó que el jueves, ya en Navidad, Papá Noel visitará el barrio Antártida y San Martín. “Todos hicieron las cartitas y tienen todos los chicos su regalo. Estamos muy felices porque la campaña fue hermosa y cada niño va a tener el regalo que pidió”, exclamó.
“El viernes se hace la recorrida completa. Vamos a todas las plazas: la de los Bomberos, Sáenz Peña y hospitales. Se les entrega a todos los niños”, recalcó.
“El compromiso se renueva todos los años. Una persona una vez que abre los ojos no los puede volver a cerrar”, finalizó la voluntaria.