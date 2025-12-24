Consejos para evitar accidentes durante las fiestas de fin de año

REDACCIÓN ELONCE
Con la llegada de las fiestas de fin de año, los accidentes por pirotecnia, alcohol y otros factores aumentan. Expertos recomiendan precaución y responsabilidad para evitar tragedias.
Las fiestas de fin de año son momentos de alegría y celebración, pero también son ocasiones en las que los accidentes pueden aumentar debido al uso irresponsable de pirotecnia, el consumo de alcohol y la falta de medidas de seguridad. Es fundamental tener en cuenta ciertos consejos para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo sin contratiempos.
Uno de los principales riesgos en estas fechas es el uso de pirotecnia. Según los expertos, la mejor opción es no utilizarla, ya que siempre conlleva un peligro. Si se decide usar fuegos artificiales, se debe tener en cuenta que nunca deben ser manipulados bajo la influencia del alcohol, ya que esto afecta la capacidad de reacción y aumenta las probabilidades de accidentes. Además, es importante mantener la pirotecnia lejos de los niños y asegurarse de que sean adultos responsables quienes la manejen.
Alcohol y conducción: una combinación peligrosa
Otro factor que contribuye a los accidentes durante las fiestas es el consumo excesivo de alcohol. Muchos celebrantes tienden a bajar la guardia al momento de regresar a casa tras las festividades. La recomendación de los expertos es clara: si se consume alcohol, nunca conducir un vehículo. Asimismo, se debe recordar la importancia de usar el cinturón de seguridad y, en el caso de las motocicletas, el casco, para evitar lesiones graves en caso de accidentes.
Además, se debe considerar que los accidentes no solo ocurren en las calles. Las casas y alrededores también representan un peligro, especialmente si se utilizan fuegos artificiales cerca de viviendas, vehículos o zonas de césped seco. Por ello, es recomendable disfrutar de la pirotecnia en espacios abiertos y alejados de cualquier fuente de fuego.
Consideración por los más vulnerables
Finalmente, es esencial tener en cuenta las necesidades de los demás durante las celebraciones. Muchas personas, como los niños con autismo y los animales, se sienten extremadamente afectados por los ruidos fuertes causados por los fuegos artificiales. Para respetar su bienestar, se recomienda reducir el uso de pirotecnia sonora y ser conscientes de los efectos que pueden generar. Pensar en los demás es una forma de demostrar solidaridad y disfrutar las fiestas de una manera más responsable.
Para poder comunicarse con los bomberos, está funcionando una línea alternativa: 3434575749.