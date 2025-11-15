Se realizó la primera edición de la Festiferia en el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento

Tuvo lugar este sábado la primera edición de la Festiferia en el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, en la ciudad de Paraná. Contó con entrada gratuita para todos los asistentes.

La rectora dialogó con Elonce.

Alejandra Folonier fue la primera en expresar sus sensaciones a Elonce: “Comenzó a las 18 horas y culminaría a las 23 porque la gente está llegando ahora que calmó un poco el calorcito. La gente viene, pregunta y dice ya vuelvo. Estamos contentos y esto lo podemos llevar a cabo gracias a un grupo de padres de la cooperadora que trabajan de manera excepcional. El trabajo que han hecho es increíble. Todo lo que se recaude será destinado a las necesidades del edificio. También contamos con el apoyo de los profes que nos acompañen”.

“Los estudiantes ya están listos para sus bailes, para sus cantos así que están todos muy contentos”, comentó la rectora. En la misma línea, compartió: “Lleva mucho trabajo y realización. Hay que pensar en muchas áreas y esto lleva mucho tiempo. Pensamos en un momento hacer una peña, pero será el año próximo”.

“Los chicos han venido a ensayar, han colaborado con el arreglo de la escuela junto con los papás permanentemente. Ver en ellos que disfrutan de esta actividad y que no se esconde ante las cámaras”, indicó.

La palabra de los alumnos

Foto: Elonce.

Uma, del segundo año de la escuela, compartió que está feliz de querer formar parte de la Festiferia, además de comentar que viene “bien” con las notas. Nicole, de sexto grado, aseguró que su futuro estará en educación física. Por último, Milagros afirmó: “Antes iba a folklore. Ahora vamos a bailar gato y chacarera. Ensayamos muchísimo en el último módulo”.