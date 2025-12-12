Se realizó la Jornada de Orientación para Futuros Ingresantes en la Facultad de Ingeniería de la UNER

REDACCIÓN ELONCE
La jornada JOFI, que se celebra anualmente, está destinada principalmente a los futuros ingresantes, quienes tienen la oportunidad de informarse y adentrarse en las distintas opciones académicas disponibles en la facultad, supo Elonce.
En una nueva edición de la Jornada de Orientación para Futuros Ingresantes (JOFI), organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Naudi, Secretario Académico de la facultad, brindó a Elonce detalles sobre la creciente demanda de las carreras ofrecidas y las expectativas de los estudiantes que participan en estas actividades.
Destacó el interés demostrado por los jóvenes que participaron en la jornada, muchos de los cuales ya tienen decidido ingresar a la facultad.
La jornada JOFI, que se celebra anualmente, está destinada principalmente a los futuros ingresantes, quienes tienen la oportunidad de informarse sobre las distintas opciones académicas disponibles en la facultad. Este año, la Facultad de Ingeniería de la UNER continúa con su proceso de preinscripción, con varias novedades en su oferta académica. "Estamos en proceso de preinscripciones a las carreras de la facultad, con una oferta académica que ha cambiado respecto a años anteriores, incluyendo en todas nuestras carreras la posibilidad de cursar carreras que permiten acceder a un título intermedio", explicó Naudi.
Entre las carreras de grado que ofrece la facultad se encuentran: Bioingeniería, Licenciatura en Bioinformática, Ingeniería en Transporte y Licenciatura en Ciencia de Datos (una carrera nueva que comenzará su implementación en 2026). Además de las carreras de grado, Naudi destacó que ofrecen títulos intermedios, tras dos o dos años y medio de cursado.
Al ser consultado sobre la demanda de estas carreras, comentó que, si bien sigue existiendo un fuerte interés por parte de jóvenes que finalizan el secundario, también se observa un cambio en el perfil de los estudiantes que ingresan. "La población de estudiantes ingresantes cambia casi de forma continua, de manera permanente, y nosotros tenemos que pensar cómo adecuar nuestros esquemas de carrera a ese futuro horizonte", indicó.
Respecto a las salidas laborales, Naudi expresó optimismo sobre la inserción de los egresados de las distintas carreras. "Las carreras más tradicionales, como Licenciatura en Bioinformática y Bioingeniería, ya tienen una historia dentro de la facultad, y sus egresados se insertan sin mayores dificultades tanto en el país como en el extranjero", destacó.
Por otro lado, la carrera de Ingeniería en Transporte, que está dando sus primeros egresos, también presenta buenas perspectivas. "Este año hemos tenido el egreso de cuatro ingenieros en Transporte. Nosotros tenemos una expectativa importante en cuanto a su inserción en el campo profesional, ya que hay mucha demanda de proyectos desde distintos ámbitos socio-productivos", explicó.
La Licenciatura en Ciencia de Datos, aunque es nueva, también está recibiendo un gran interés. "Es una disciplina que está altamente demandada por distintos sectores, y su aplicación en el análisis y modelado de la información disponible es requerida en todas las disciplinas profesionales", dijo Naudi. De hecho, se ha posicionado como la segunda carrera con mayor cantidad de preinscripciones, lo que refleja la alta demanda en el campo.
Entre las inquietudes más comunes de los participantes de la JOFI, destacó las relacionadas con el ingreso a la facultad y el sistema académico. "Una de las preguntas recurrentes tiene que ver con el curso de ambientación que ofrece la facultad", explicó Naudi. Este curso, denominado "Ingreso a la vida Universitaria", es obligatorio para todos los ingresantes, pero no es eliminatorio. "El objetivo del curso no es evaluar a los estudiantes para determinar si pueden o no iniciar sus estudios, sino establecer sistemas de apoyo para los primeros tramos de la carrera", aclaró. Elonce.com